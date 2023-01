Engelbert Günster ist neuer Vorsitzender des SWR-Rundfunkrats

STUTTGART (dpa-AFX) - Der SWR-Rundfunkrat hat Engelbert Günster zu seinem neuen Vorsitzenden gewählt. Der frühere Deutschland-Chef des Pharmaunternehmens Boehringer Ingelheim tritt die Nachfolge von Adolf Weiland an, der sein Amt in dem Kontrollgremium des öffentlich-rechtlichen Senders aus gesundheitlichen Gründen abgegeben hatte.

Bei der Wahl am Montag in Stuttgart erhielt der 72 Jahre alte Günster 39 von 58 abgegebenen Stimmen. 10 Rundfunkräte stimmten gegen ihn, 9 weitere enthielten sich. Es war kein Gegenkandidat angetreten. SWR-Intendant Kai Gniffke sagte, er freue sich auf die Zusammenarbeit mit Günster in den kommenden Jahren.

Der Rundfunkrat überwacht die Programmarbeit des Senders. Er setzt sich aus Vertretern verschiedener Organisationen, Vereinen und Gruppen wie zum Beispiel Gewerkschaften, Kirchen, Sport und Wirtschaft zusammen und soll die Breite der Gesellschaft repräsentieren. Der SWR ist der zweitgrößte Sender innerhalb der ARD-Gemeinschaft, Intendant Gniffke hat zum Jahreswechsel den Vorsitz der gesamten ARD-Gemeinschaft übernommen.

Günster ist von der Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern Rheinland-Pfalz in den SWR-Rundfunkrat entsandt worden. Er gehört dem Gremium seit sieben Jahren an. Er war bis 2014 Deutschland-Chef von Boehringer Ingelheim, zudem führte er mehrere Jahre als Präsident die Industrie- und Handelskammer für Rheinhessen.

Günster sagte bei seiner Vorstellungsrede, er sei ein "überzeugter Teamsportler". Er wolle die vielfältigen Kompetenzen und das Wissen in dem Gremium zum Wohle des SWR mobilisieren und moderieren./hus/DP/ngu