Gurit meldet einen Nettoumsatz von CHF 499.5 Millionen für 2022

Gurit (SIX Swiss Exchange: GURN) gab heute einen vorläufigen und ungeprüften Nettoumsatz von CHF 499.5 Millionen für das Gesamtjahr 2022 bekannt. Der Nettoumsatz der fortgeführten Geschäftsbereiche belief sich auf CHF 488,6 Millionen, was einem Anstieg von 17,0% zu konstanten Wechselkursen oder 11,6% in ausgewiesenen CHF gegenüber dem Vorjahr entspricht. Bereinigt um die Akquisition von Fiberline und die Veräusserung des Geschäftsbereichs Aerospace sank der Umsatz bei konstanten Wechselkursen um 8,0 %.

Die Business Unit Manufacturing Solutions (Tooling) verzeichnete einen Nettoumsatz von CHF 57,5 Millionen, was einem Rückgang von -21,5% bei konstanten Wechselkursen gegenüber 2021 entspricht. Das Nettoumsatzergebnis von Manufacturing Solutions war sehr niedrig, da westliche Kunden im Jahr 2022 fast keinen Bedarf an neuen Formen hatten. Im Gegensatz dazu verzeichnete das Formengeschäft auf dem chinesischen Inlandsmarkt gute Umsätze, allerdings zu sehr wettbewerbsfähigen Preisen. Gurit erwartet, dass sich das Formengeschäft mit westlichen Windenergie Kunden im Jahr 2023 deutlich erholen wird.

Composite Materials wies für 2022 einen Nettoumsatz von CHF 325,5 Millionen aus. Dieser Anstieg von 52,9% zu konstanten Wechselkursen gegenüber 2021 enthält einen Beitrag von CHF 102,0 Millionen von Structural Profiles (Fiberline Composites), an dem Gurit im Mai 2022 eine 60-prozentige Mehrheitsbeteiligung erworben hat. Der Umsatz im Bereich Windenergie wurde durch einen stärkeren Windmarkt in China, aber eine geringere Nachfrage im Rest der Welt beeinflusst. Der Absatz im Bereich Marine und Industrie hat sich stark entwickelt und verzeichnete Wachstumsraten von mehr als 20%.

Profitabilität

Für das Kalenderjahr 2022 erwartet Gurit eine Betriebsgewinnmarge von über 4%. Unter Ausschluss von Veräusserungseffekten, Restrukturierungs- und Wertminderungsaufwendungen wird eine bereinigte Betriebsgewinnmarge von über 2% erwartet. Dies im Vergleich zu einer Betriebsgewinnmarge von 5.0% und einer bereinigten Betriebsgewinnmarge von 7.0% im Kalenderjahr 2021.

Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2022, Webcast für Medien und Analysten am 2. März 2023

Gurit wird am 2. März 2023 über die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2022 berichten und eine Finanzprognose für 2023 abgeben. Um 07:00 Uhr MEZ wird eine Medienmitteilung versandt und der Geschäftsbericht 2022 online unter www.gurit.com/Investors/Reports veröffentlicht. Das Management wird die Ergebnisse auch in einem gemeinsamen Webcast für Medien und Analysten am 2. März 2023 um 09:00 Uhr MEZ diskutieren. Bitte melden Sie sich für die Teilnahme am Q&A an, indem Sie Ihre Kontaktinformationen an investor@gurit.com senden. Die Präsentationen werden in englischer Sprache gehalten und als öffentlicher Webcast unter www.gurit.com/Investors/Webcasts zugänglich sein. Unter der gleichen URL wird nach dem Live-Webcast eine On-Demand-Version verfügbar sein.

Roadshow

Am Nachmittag des 2. März 2023 werden Mitja Schulz, CEO von Gurit, und Philippe Wirth, CFO von Gurit, im Rahmen einer Roadshow in den Räumlichkeiten der Zürcher Kantonalbank in Zürich für Investoren zur Verfügung stehen. Für weitere Informationen: https://broker.zkb.ch/en/corporate-access/calendar