Insider - Renault und Nissan vor Abschluss ihrer Allianz-Verhandlungen

Die beiden Autobauer Nissan und Renault stehen Insidern zufolge unmittelbar vor dem Abschluss ihrer Verhandlungen zur Neuordnung ihrer Partnerschaft.

Am Montag solle eine Erklärung dazu veröffentlicht werden, sagten die Insider der Nachrichtenagentur Reuters. Bereits seit Monaten verhandeln die beiden Konzerne intensiv darüber, wie sie ihre Zusammenarbeit künftig gestalten.

Renault will, dass sich Nissan an seiner neuen Elektroauto-Tochter beteiligt. Nissan strebt dafür an, dass Renault seinen Anteil von derzeit etwa 43 Prozent reduziert und die vor 23 Jahren begründete Allianz gleichberechtigter gestaltet. Seit die beiden Autohersteller Anfang Oktober bekannt gegeben haben, dass sie Verhandlungen zur Umstrukturierung ihrer Allianz führen, haben die Aktien von Renault fast 25 Prozent zugelegt, während die Titel von Nissan drei Prozent gewannen.

Ein Nissan-Sprecher lehnte eine Stellungnahme ab. Renault war zunächst nicht erreichbar.