OTS: Nordzucker AG / Nordzucker: Neuausrichtung von Communications & Public ...

Nordzucker: Neuausrichtung von Communications & Public Affairs (FOTO) Braunschweig (ots) - Nordzucker richtet sich bei Communications und Public Affairs neu aus: Nicole Dinter ist als Head of Communications neu bei Nordzucker. Christian Kionka fokussiert sich auf Public Affairs. Nicole Dinter (51) hat im Januar 2023 als Head of Communications den Bereich Kommunikation übernommen. Sie war zuletzt als Communication Manager Germany & Industrial im Bereich Corporate Communications beim weltweit agierenden Chemieunternehmen Solvay in Brüssel und in Deutschland tätig. Dort verantwortete sie die interne und externe Kommunikation. Die studierte Diplom-Biologin und Public Relations Beraterin begann ihre Karriere in einer PR-Agentur, bevor sie die deutsche und europäische Kommunikation beim Lebensmittel-Discounter Plus aufgebaut hat. Zu ihrem Aufgabengebiet bei Nordzucker gehört die strategische Neuausrichtung, Steuerung und Verantwortung der internen und externen Kommunikation. Christian Kionka (61) fokussiert sich seit Anfang des Jahres als Head of Public Affairs auf das strategische Management politischer Entscheidungsprozesse. Kionka ist seit 1994 in verschiedenen Positionen bei Nordzucker tätig, zunächst viele Jahre im Agri-Bereich. Ab 2007 baute er Public Affairs im Konzern auf und verantwortete seit 2014 zusätzlich die Kommunikation für Nordzucker. Hintergrund Nordzucker Konzern Der Nordzucker Konzern mit Hauptsitz in Braunschweig, Deutschland, ist einer der führenden Zuckerhersteller weltweit. Aus Rübe und Rohr gewinnen wir Weißzucker, Rohzucker, Raffinade, Spezialitäten sowie flüssige Zucker. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Futtermittel, Melasse, Düngemittel und Kraftstoffe aus erneuerbaren Energien sowie Strom her. Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette hat dabei eine hohe Priorität. Insgesamt stehen 3.800 Mitarbeiter in 21 europäischen und australischen Produktions- und Raffinationsstätten konzernweit für exzellente Produkte und Services und bilden so die Basis für den weiteren Wachstumskurs.