Ballard Power Systems - Abwärtstrendbruch ist da!

Seit fast zwei Jahren befindet sich die Ballard-Aktie nun schon im Sinkflug. Nach dieser Dürreperiode, in welcher der Titel von 42 USD auf unter 5 USD zurückfiel, ist das Papier aktuell wieder einen Blick wert. Charttechnisch liegt diese Einschätzung vor allem an zwei Aspekten: Zum einen gelang jüngst die Rückeroberung des 2017er-Hochs (5,93 USD), zum anderen konnte die Aktie den Abwärtstrend seit Februar 2021 (akt. bei 5,60 USD) nachhaltig zu den Akten legen (siehe Chart). Gleichzeitig kann die Kursentwicklung der letzten Wochen als „V-förmiges“ Umkehrmuster interpretiert werden. Die Ambitionen in Sachen „Trendwende“ würden nochmals durch einen Spurt über die 38-Wochen-Linie (akt. bei 6,56 USD) untermauert. In diesem Zusammenhang ist ein Blick auf die verschiedenen Indikatoren hilfreich. Sowohl der RSI als auch der MACD weisen positive Divergenzen aus. Das Kursziel aus dem o. g. „V-Muster“ lässt sich auf knapp 8,50 USD taxieren. Um die angelaufene Wende zum Besseren nicht leichtfertig zu verspielen, sollte die Ballard-Aktie zukünftig nicht mehr unter das o. g. Hoch aus dem Jahr 2017 zurückfallen.

Ballard Power Systems (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Ballard Power Systems

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

