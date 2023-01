BVB Aktie über 4 Euro – Anleger schöpfen neuen Mut

Die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA hat im Januar um über 10 Prozent an Wert zulegen können. Am Dienstag müssen Aktionäre rund 4,08 Euro für einen Anteilsschein auf den Tisch legen und damit 1,11 Prozent weniger im Vergleich zum Vortag.

Die sportliche Entwicklung hat Investoren wieder hellhörig werden lassen. Aus charttechnischer Sicht könnte der Kurs nun vor einem bedeutenden Wendepunkt stehen.