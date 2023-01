Dax-Anleger vor Fed-Entscheid auf dem Rückzug

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Dax-Anleger sind vor dem anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank nervös.

Der deutsche Leitindex gab zur Eröffnung am Dienstag um 0,3 Prozent auf 15.082 Punkte nach. Unter Börsianern gilt es als ausgemachte Sache, dass die Fed am Mittwoch das Zinstempo drosseln und den Leitzins nur noch um 25 Basispunkte erhöhen wird. Entscheidend werde daher der weitere Zinsausblick von Fed-Chef Jerome Powell sein, sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager vom Vermögensverwalter QC Partners. "An den Börsen wird noch immer mit ersten Zinssenkungen ab dem Spätsommer oder Herbst gerechnet. Es ist gut möglich, dass Jerome Powell diesen Hoffnungen ein jähes Ende bereitet."

Bei den Einzelwerten sackten die Titel von Rheinmetall in den ersten Handelsminuten um bis zu 6,6 Prozent ab. Der Rüstungskonzern beschafft sich eine Milliarde Euro frisches Kapital zur Finanzierung der Übernahme des spanischen Munitionsherstellers Expal Systems und will dazu noch am Dienstag zwei Tranchen von nicht besicherten Wandelanleihen an große Investoren verkaufen.

