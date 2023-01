DAX® - Starker Januar - starkes Omen?

In den ersten zehn Handelstagen 2023 erlebte der DAX® den besten Jahresstart seiner Geschichte. Wenngleich das Aktienbarometer die Schlagzahl der ersten beiden Handelswochen nicht ganz halten konnte, steht per Ende Januar trotzdem immer noch ein Plus von über 8 % zu Buche. Ist der freundliche Jahresauftakt ein gutes Omen für den Rest des Jahres? Zunächst einmal ist der Januar seit 1988 ein Börsenmonat mit zum Teil heftigen Ausschlägen in beide Richtungen. Bei einer Trefferquote von 55,6 % legt der DAX® zu Jahresbeginn im Durchschnitt um 0,73 % zu. Dank des aktuellen Katapultstarts durchbricht der aktuelle Investmentjahrgang eine Durststrecke von drei negativen Januar-Monaten“ in Folge und reiht sich in der Riege der absoluten Topperformer ein. Das bisher größte Kursplus gelang den deutschen Standardwerten mit 9,47 % im Jahr 2012. Dahinter folgt der Januar 1996 mit 9 %-Kurszuwachs. Der letzte freundliche Jahresauftakt stammt aus 2019 (+6,64 %). In allen drei Fällen konnte der DAX® von Anfang Februar bis zum Jahresende weitere zweistellige Kursgewinne verbuchen (+29 %, +27 % und +18 %). Auch die durchschnittliche Restjahresperformance unter der Prämisse, dass die deutschen „blue chips“ im Januar um mehr als 5 % zulegten, kann sich mit gut 12 % mehr als sehen lassen.

DAX® (Monthly)

Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

