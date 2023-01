DAX: Vola steigt vor Zinsentscheiden

Vor dem Hintergrund der anstehenden Zinsentscheide der US-Notenbank FED und der EZB präsentiert sich der Deutsche Aktienindex DAX am Dienstag erneut volatil und kämpft intraday um die Unterstützung bestehend aus dem EMA 50 bei 15.080 Punkten. Auf der Oberseite ist ganz klar um 15.150 Punkten der Deckel drauf.

Noch immer verharrt das heimische Leitbarometer in einer neutralen Spanne zwischen 14.969 und 15.150 Punkten und lässt mit Signal weiter auf sich warten. Selbst die bislang vorgelegten Quartalszahlen vermochten für keine größeren Impulse zu sorgen, sodass aller Wahrscheinlichkeit nach erst die nächsten Zinsschritte abgewartet werden und erst anschließend eine Richtung für das Barometer festgelegt wird.

Unterhalb von 14.969 Punkten würden demnach Abschläge auf 14.818 bzw. 14.585 Punkte drohen. Ein Durchbruch auf der Oberseite könnte dagegen Aufwärtspotenzial an die Jahreshochs bei 15.269 und darüber 15.304 Punkte freisetzen.

Weitere Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag folgen noch ab 15:00 Uhr mit dem Case-Shiller- und FHFA-Hauspreisindex per November, um 15:45 Uhr steht der Chicago-Einkaufsmanagerindex per Januar auf der Agenda. Um 16:00 Uhr richtet sich der Blick der Investoren auf das Verbrauchervertrauen Conference Board per Januar, letzte planmäßige Nachricht folgt um 22:30 Uhr mit den wöchentlichen API-Rohöllagerbeständen.