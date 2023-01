Devisen: Euro stabil über 1,08 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel stabil über der Marke von 1,08 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0840 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch deutlich höher auf 1,0903 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf stehen einige beachtenswerte Konjunkturdaten auf dem Programm, die auch am Devisenmarkt für Bewegung sorgen könnten. Aus der Eurozone werden erste Wachstumszahlen für das Schlussquartal 2022 erwartet. Am Montag war bekannt geworden, dass Deutschland als größte Volkswirtschaft des Euroraums zum Jahresende überraschend geschrumpft ist. Analysten und Anleger warten jetzt gespannt auf das Resultat für den gesamten Währungsraum./bgf/stk