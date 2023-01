Frankreich wächst zum Jahresende leicht

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Wirtschaft ist am Jahresende 2022 leicht gewachsen. Vom dritten auf das vierte Quartal wuchs die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone um 0,1 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris mitteilte. Bankökonomen hatten mit einer Stagnation gerechnet. Im dritten Quartal hatte das Wachstum 0,2 Prozent betragen.

Tendenziell gestützt wurde die Entwicklung im Schlussquartal durch den Außenhandel. Die Binnennachfrage belastete hingegen das Gesamtergebnis, vor allem wegen eines deutlichen Rückgangs der Konsumnachfrage. Die Unternehmen weiteten ihre Investitionen zwar aus, allerdings schwächer als im Vorquartal.

Im Gesamtjahr 2022 betrug das Wirtschaftswachstum lauf Insee 2,6 Prozent. Der Anstieg folgt auf ein deutlich kräftigeres Wachstum im Vorjahr, das allerdings eine Gegenreaktion auf den heftigen Einbruch im Corona-Jahr 2020 war./bgf/stk