Landis+Gyr hält Capital Markets Day ab und veröffentlicht mittelfristige Finanzziele für das Geschäftsjahr 2025

Cham, Schweiz – 31. Januar 2023 – Landis+Gyr Group AG (SIX: LAND) hält heute den Capital Markets Day bei Google in Zürich sowie virtuell ab. Die Geschäftsleitung gibt dabei ein Update zu den Finanzzielen, zur Industrie, zur Strategie und zu den technologischen Entwicklungen. Zu den wichtigsten Punkten zählen: Einführung von mittelfristigen Finanzzielen für das Geschäftsjahr 2025 mit einem Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Bereich, einem bereinigten EBITDA zwischen 12% und 14% und Bestätigung der progressiven Dividendenpolitik, wobei ein starker Fokus auf Cash Conversion liegt

Bestätigung der Strategie beruhend auf den drei Säulen Smart Metering, Grid Edge Intelligence und Smart Infrastructure mit Verlagerung des Portfolios in Richtung der letztgenannten Säulen und Erweiterung des Analytics-Angebots

Starke Bilanz ermöglicht kontinuierliche Investitionen in Innovationen und positioniert das Unternehmen für längerfristiges Wachstum, mit Kapazität für Übernahmen

Durch Google Cloud ermöglichtes, vollständig integriertes "Edge-to-Cloud"-Portfolio bietet Kunden Flexibilität und Auswahlmöglichkeiten und bildet die Grundlage für EV- und Demand-Flexibilty-Lösungen

Landis+Gyr hat sich der Science Based Targets-Initiative angeschlossen und verpflichtet, die Emissionen von Scope 1 und 2 sowie Scope 3 bis 2030 um 42% zu reduzieren Werner Lieberherr, Chief Executive Officer von Landis+Gyr, sagte: "Die dringende Notwendigkeit zur globalen Dekarbonisierung und die aktuelle Energiekrise sind die Haupttreiber für die steigende Nachfrage nach intelligenten Stromnetzen, die die Energieeffizienz steigern und die Stabilität kritischer Infrastrukturen sicherstellen. Mit unseren Lösungen zur Bewältigung dieser Herausforderungen positionieren wir uns im «Sweet Spot» der Energiewende als ESG-zentrierter Branchenführer, der nachhaltige Wirkung erzielt, indem er Versorgungsunternehmen und Verbrauchern ermöglicht, Energie besser zu verwalten. An unserem letzten Capital Markets Day im Jahr 2021 kündigten wir verschiedene Initiativen an, um Landis+Gyr für zukünftiges, langfristiges und profitables Wachstum zu transformieren. Seitdem haben wir trotz verschiedener Herausforderungen im Zusammenhang mit der globalen Pandemie und Einschränkungen in den Lieferketten stark in den Ausbau von Grid Edge Intelligence und Smart Infrastructure investiert, indem wir fünf Akquisitionen tätigten und zusätzliche 2% des Umsatzes in Forschung & Entwicklung (F&E) investiert haben. Unsere Transformationsbemühungen, die auch Teil unserer siebenjährigen strategischen Partnerschaft mit Google sind, bringen unseren Kunden und den Endverbrauchern nun weitere greifbare Vorteile. Auch zukünftig bildet Smart Metering unsere starke Basis auf welcher wir mit führenden Innovationen aufbauen und gleichzeitig profitables Wachstum in den beiden strategischen Säulen Grid Edge Intelligence und Smart Infrastructure vorantreiben, indem wir Rechenintelligenz an der Peripherie des Netzes unterstützen, kritische Infrastrukturen schützen und cloudbasierte Insights ermöglichen. Wir sind begeistert über die sich bietenden Möglichkeiten durch unsere Portfolioerweiterung, welche Menschen rund um den Globus ermöglicht, Energie, Wasser und Gas effizienter zu verwalten und nachhaltige Bemühungen voranzutreiben." Strategie

Als führender Anbieter von Energieeffizienzlösungen ist Landis+Gyr gut positioniert, um Versorgungsunternehmen auf der ganzen Welt dabei zu unterstützen, die Energiewende voranzutreiben. Da die Netzinfrastruktur immer komplexer wird, insbesondere mit einer zunehmenden Anzahl von dezentralen Energieressourcen (Distributed Energy Resources / DERs), wird mehr Intelligenz benötigt, um die Netzkomponenten nahtlos zu integrieren und einen unterbrechungsfreien Betrieb kritischer Infrastrukturen zu gewährleisten. Landis+Gyr erweitert kontinuierlich sein Software- und Dienstleistungsangebot, einschliesslich cloudbasierter Datenanalyselösungen, die durch die breite Basis an installierten intelligenten Geräten ermöglicht werden. Im Rahmen ihrer siebenjährigen strategischen Partnerschaft nutzen Landis+Gyr und Google modernste künstliche Intelligenz («Artificial Intelligence») und maschinelles Lernen («Machine Learning»), um gemeinsam Lösungen zu entwickeln, die Kunden und Endverbrauchern einen fundierten und nachhaltigen Umgang mit Ressourcen ermöglichen. Durch das globale Plattformdesign in der Cloud und die Erweiterung seines Software- und Hardwareangebots für Elektrofahrzeuge (EV) ist Landis+Gyr gut gerüstet, um Kunden mit Demand-Flexibility-Lösungen zu unterstützen, welche die Orchestrierung von DERs ermöglichen und so ein Gleichgewicht zwischen Stromerzeugung und -verbrauch sicherstellen. Dies wird immer wichtiger, da zusätzliche volatile erneuerbare Energiequellen für die Stromerzeugung genutzt werden und der Energieverbrauch durch die Elektrifizierung von Transport und Heizung steigt. In den letzten zwei Jahren hat Landis+Gyr seine Investitionen in Forschung und Entwicklung vorübergehend um 2 Prozentpunkte von 9% auf 11% des Umsatzes erhöht, um den Wandel des Unternehmens voranzutreiben. Diese Investitionen konzentrierten sich auf Grid Edge Intelligence und Smart Infrastructure, um das Portfolio-Angebot mit einem starken Fokus auf wiederkehrende Umsätze zu stärken, d.h. Software, Dienstleistungen und Lösungen zur Unterstützung der Energiewende und zur Verbesserung der Effizienz. Die solide Bilanz und der Cashflow ermöglichen es Landis+Gyr, in strategische Wachstumsbereiche zu investieren und das Unternehmen gut zu positionieren, um von den globalen Megatrends der Branche zu profitieren. Darüber hinaus schüttet das Unternehmen Gewinne an seine Aktionäre aus und verpflichtet sich, auch in Zukunft eine progressive Dividende zu zahlen. Da die Dividende aus den Kapitalreserven gezahlt wird, ist sie in der Schweiz von der Verrechnungssteuer befreit. Im Rahmen der kontinuierlichen Optimierungsbemühungen hat das Unternehmen beschlossen, die Produktion seiner intelligenten Wasser- und Wärmezähler von Nürnberg (Deutschland) nach Izmir (Türkei) zu verlagern, um seine Position in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Umfeld weiter zu verbessern und die Produktionsauslastung der erworbenen Produktionsstätte in der Türkei zu stärken. Update zum Ausblick für die Geschäftsjahre 2022 und 2023

Wie bereits am 25. Januar 2023 kommuniziert, bestätigt Landis+Gyr seine Prognose für das Geschäftsjahr 2022 (endend per 31. März 2023) mit einem Nettoumsatzwachstum zwischen 6% und 10% und einer bereinigten EBITDA-Marge zwischen 5% und 8%. Aufgrund des rekordhohen Auftragsbestands und der anhaltend herausfordernden Lieferkettensituation erwartet Landis+Gyr, dass die Lagerbestände vorübergehend erhöht bleiben, was sich negativ auf das operative Betriebskapital auswirkt und zu einem niedrigeren Free Cashflow (ohne M&A) zwischen USD 0 Millionen und USD -30 Millionen führt. Angesichts der nun absehbaren Verzögerung der Normalisierung der Lieferkettensituation erwartet das Unternehmen, dass diese Auswirkungen auch im Geschäftsjahr 2023 spürbar sein werden. Es wird erwartet, dass das Wachstum des Nettoumsatz im Geschäftsjahr 2023 gegenüber dem Geschäftsjahr 2022 im niedrigen zweistelligen Bereich ausfallen wird und dass die bereinigte EBITDA-Marge zwischen 9% und 11% des Nettoumsatzes zu liegen kommt. Der Free Cashflow (ohne M&A) wird nun auf USD 60 Millionen bis USD 90 Millionen geschätzt und spiegelt die strategischen Investitionen in Lagerbestände wider, um Kundenaufträge aus kürzlich gewonnenen grösseren Ausschreibungen zu erfüllen, die nun in die Implementierungsphase eintreten. Mittelfristige Finanzziele für 2025 und Dividendenpolitik

Anlässlich des heutigen Capital Markets Day führt Landis+Gyr finanzielle Mittelfristziele für das Geschäftsjahr 2025 ein: Organisches Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Bereich (CAGR) gegenüber dem Geschäftsjahr 2021

Bereinigte EBITDA-Marge zwischen 12.0% und 14.0% des Nettoumsatzes

Weiterführung der progressiven Dividendenpolitik

Starker Fokus auf Cash Conversion Elodie Cingari, Chief Financial Officer von Landis+Gyr, kommentierte: "Unser rekordhoher Auftragsbestand gibt uns eine grosse Visibilität für die kommenden Jahre und erlaubt uns, die Prognose für das Umsatzwachstum bis zum Geschäftsjahr 2025 anzuheben. Mit den eingeleiteten Kostenmassnahmen und der erwarteten Normalisierung der Lieferketten streben wir eine Stärkung der Profitabilität an, mit einem starken Fokus auf die Konvertierung von EBITDA in nachhaltige Cashflows." Nachhaltigkeit

Landis+Gyr misst seinen CO 2 -Fussabdruck seit 2007 und ist stolz darauf, sich der Science Based Targets Initiative verpflichtet zu haben. Im Geschäftsjahr 2022 führte das Unternehmen eine vertiefte Analyse seiner direkten und indirekten Kohlenstoffemissionen durch und verpflichtete sich, die Emissionen aus Scope 1 und 2 sowie Scope 3 bis 2030 um 42% zu reduzieren. Landis+Gyr hat einen umfassenden Fahrplan entwickelt, um bis 2030 klimaneutral und bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Mit dem steigenden Anteil an erneuerbaren Energien und wachsenden Bewusstsein der Verbraucher, sind die Lösungen von Landis+Gyr ein entscheidender Baustein auf dem Weg der Gemeinschaften zu einer nachhaltigeren Welt. Im Geschäftsjahr 2021 hat die global installierte Basis von intelligenten Zählern des Unternehmens dazu beigetragen, mehr als 9 Millionen Tonnen CO 2 -Emissionen zu vermeiden; ein Wert, der die Scope-4-Emissionen des Unternehmens erfasst. Landis+Gyr ist stolz darauf, dass seine Bemühungen zur Bewältigung der Herausforderungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance dazu geführt haben, dass das Unternehmen kürzlich von ISS ESG mit einem Prime-Rating ausgezeichnet wurde und somit zu den besten 10% seiner Branche gehört. Unterlagen

Melissa van Anraad

Head of PR

Telefon +41 41 935 6398

Melissa.vanAnraad@landisgyr.com Eva Borowski

SVP Investor Relations & Corporate Communications

Telefon +41 41 935 6396

Eva.Borowski@landisgyr.com Kontakt Investoren

Christian Waelti

Head of Investor Relations

Telefon +41 41 935 6331

Christian.Waelti@landisgyr.com Wichtige Daten

Veröffentlichung der Jahresergebnisse 2022

Veröffentlichung Geschäftsbericht 2022 und Einladung zur Generalversammlung 2023

Generalversammlung 2023

Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse 2023

2. Mai 2023

26. Mai 2023



22. Juni 2023

25. Oktober 2023 Über Landis+Gyr

Landis+Gyr ist ein global führender Anbieter integrierter Energiemanagement-Lösungen. Wir messen und analysieren die Energienutzung, um aussagekräftige Analytics für das Management von intelligenten Netzen und Infrastrukturen zu erstellen, die es Versorgungsunternehmen und Verbrauchern ermöglichen, den Energieverbrauch zu senken. Unser innovatives und bewährtes Portfolio aus Software, Dienstleistungen und intelligenter Sensortechnologie ist ein wichtiger Faktor für die Dekarbonisierung des Netzes. Landis+Gyr hat im Geschäftsjahr 2021 durch ihre installierte Basis mehr als 9 Millionen Tonnen CO 2 vermieden. Wir managen Energie besser – seit 1896. Mit einem Umsatz von USD 1.5 Milliarden im Geschäftsjahr 2021 beschäftigt Landis+Gyr rund 7'500 talentierte Mitarbeitende auf fünf Kontinenten. Weitere Informationen finden Sie unter www.landisgyr.com

