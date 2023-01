Minusse am Dienstag für At & T

Der heutige Dienstag war kein guter Börsentag für die At & T-Aktie.

Die Aktie eröffnete bei 31,75 €. Der Schlusspreis lag mit -0,65 €niedriger - bei 31,45 €, einer ernüchternden Kursentwicklung zum Vortag von -2,02%.

Zum Glück gab es gegen Ende des Tages eine Kurserholung, der Tiefststand der At & T-Aktie lag zeitweise bei 31,25 €. Somit verzeichnet At & T nun schon zum wiederholten Mal in Folge eine negative Kursentwicklung. Der heutige Verlust schmerzt umso mehr, als die Aktie in den letzten 12 Monaten einbrach und heute mit einem 12-Monats-VErlust von -24,03% schließt.