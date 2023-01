Philadelphia Semiconductor Index - Flagge plus Bodenbildung: doppelt überzeugend

Den im Philadelphia Semiconductor Index zusammengefassten Einzelwerten wird häufig ein konjunktureller Vorlaufcharakter beigemessen. Deshalb haben viele Investorinnen und Investoren generell ein besonderes Augenmerk auf den nebenstehenden Chartverlauf. Doch auch im Speziellen – sprich aktuell – ist der sog. Sox-Index einen Blick wert. Schließlich ist der seit Anfang 2022 bestehende Abwärtstrend inzwischen Geschichte. Im übergeordneten Kontext kann die Entwicklung der vergangenen 12 Monate damit als klassische Korrekturflagge interpretiert werden (siehe Chart). Als Sahnehäubchen sticht noch eine weitere Formation ins Auge: So sorgt das jüngste Verlaufshoch (2.971 Punkte) für den Abschluss eines „Tasse-Henkel“-Umkehrmusters. Aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einschnittes ergibt sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 700 Punkten bzw. ein Kursziel im Bereich von 3.475 Punkten. Auf dem Weg in diese Region definieren die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei 3.200 Punkten ein wichtiges Etappenziel. Auf der Unterseite bestehen indes Unterstützungen bei 2.750 Punkten sowie vor allem in Form des Aufwärtsgaps von Anfang Januar bei 2.663/2.649 Punkten.

Philadelphia Semiconductor Index (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Philadelphia Semiconductor Index

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

