Precisely stärkt sein Location-Intelligence-Angebot durch die Akquisition von Transerve

Die Übernahme bietet SaaS-Visualisierungs-, Datenanreicherungs- und Analysefunktionen, die Unternehmen dabei helfen, wichtige räumliche Zusammenhänge für schnellere und sicherere Geschäftsentscheidungen abzuleiten

Precisely, der weltweit führende Anbieter im Bereich Datenintegrität, hat heute die Akquisition von Transerve bekannt gegeben, einem Anbieter von ortsbezogenen Informationen und Daten mit Expertise in der Verarbeitung und Analyse räumlicher Daten.

Transerve, mit Hauptsitz in der indischen Region Goa, bietet eine Cloud-native Location-Intelligence-Lösung und eine Datenbibliothek mit kuratierten Datensätzen, die eine schnelle Wertschöpfung mit einer schnellen SaaS-Lösung für räumliche Analysen für Unternehmen und mittelständische Betriebe ermöglicht. Transerve beinhaltet eine einfache, aber leistungsstarke Kombination aus künstlicher Intelligenz (KI), maschinellem Lernen (ML) und Geoverarbeitung, die die Demokratisierung von Daten unterstützt, indem sie datenzentrierten Mitarbeitenden Standortanalysen und Datenanreicherung zur Verfügung stellt, ohne dass sie über Fachkenntnisse in geografischen Informationssystemen (GIS) verfügen müssen.

Kunden aus den Bereichen Banken, Versicherungen, Telekommunikation, Behörden, Einzelhandel und Immobilien profitieren von einem vollständigeren und kontextbezogeneren Bild der Daten, das als Grundlage für die Entscheidungsfindung dient - beispielsweise unter anderem in Bezug auf Marktpotenzial, Risikobewertung, Standortauswahl und -optimierung. Transerve ermöglicht es den Nutzern, Daten mit hochwertigen, kuratierten Geodatensätzen anzureichern und auf einfache Weise webbasierte Karten zu erstellen und weiterzugeben.

"In der Vergangenheit war die Gewinnung von Erkenntnissen aus Standorten und die Erstellung von Visualisierungen die Domäne von GIS-Spezialisten", sagte Clarence Hempfield, Senior Vice President of Product Management Location Intelligence, bei Precisely. "Mit der Übernahme von Transerve fügt Precisely seinem Portfolio an Datenintegritätssoftware und Daten neue SaaS-Location-Intelligence-Funktionen hinzu. Dies ermöglicht es Anwendern, auch ohne spezielle Kenntnisse oder Fähigkeiten, Standortdaten und Analysen zu nutzen und neue Erkenntnisse über ihr Geschäft zu gewinnen."

"Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Unternehmen den Zugang zu räumlichen Daten zu erleichtern, sie zu verstehen und zu nutzen", sagt Ashwanii Rawat, CEO und Mitbegründer von Transerve. "Wir freuen uns, mit Precisely zusammenzuarbeiten. Precisely teilt unsere Leidenschaft für Location Intelligence und bringt die Leistungsfähigkeit von Standortdaten in alltägliche Datenrollen ein, um für die Unternehmen, die wir bedienen, etwas zu bewirken und unseren Einfluss auf den Markt zu vergrößern."

Die Akquisition folgt auf die Einführung der Precisely Data Integrity Suite, einer integrierten, interoperablen Suite, die darauf ausgelegt ist, Unternehmen genaue, konsistente und kontextualisierte Daten zu liefern. Erfahren Sie hier mehr über die Data Integrity Suite.

Über Precisely Precisely ist der weltweit führende Anbieter im Bereich Datenintegrität und unterstützt über 12.000 Kunden in über 100 Ländern, darunter 99 der Fortune 100 Unternehmen, mit Genauigkeit, Konsistenz und Kontext in Sachen Daten. Preciselys Produkte in den Bereichen Datenintegration, Datenqualität, Data Governance, Location Intelligence und Data Enrichment unterstützen bessere unternehmerische Entscheidungen und fördern bessere Ergebnisse. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de.

Über Transerve Das 2009 gegründete Unternehmen Transerve mit Sitz in Panaji (Indien) setzt Geodaten-Technologie ein, um die digitale Transformation und effektive Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Es hilft bei der Bereitstellung maßgeschneiderter Anwendungen für die Verfolgung und Kartierung von Vermögenswerten, die Überwachung von Projekten, die Erfassung räumlicher Daten mit georeferenzierten Bildern und Videos und die gemeinsame Nutzung von Karten mit wichtigen Interessengruppen oder der Öffentlichkeit. Erfahren Sie mehr unter www.transerve.com.

