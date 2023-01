Silberpreis fällt gen 23 Dollar – Zinsfurcht voraus

Einen Tag vor der bedeutenden US-Notenbanksitzung suchen Anleger am Silbermarkt das Weite. Die Sorge ist groß, dass es am Mittwochabend zu nicht eingeplanten Überraschungen kommen könnte. Auch das Event durch die Europäische Zentralbank am Donnerstag dürfte mittlerweile seine Schatten vorauswerfen. Eine Unze Silber (Kassa) verbilligt sich am Dienstagmorgen um über zwei Prozent auf 23,11 Dollar.

Anleger schlagen vor Zinsentscheiden den Rückwärtsgang ein

Der Respekt vor dem anstehenden Notenbank-Marathon ist offensichtlich groß. Angesichts der Unsicherheit über die Ergebnisse insbesondere in den Reihen der US-Fed schlagen Anleger zunächst den Rückwärtsgang ein. Fest eingeplant ist derweilen ein Zinsschritt um weitere 25 Basispunkte auf ein Niveau von 4,50-4,75 Prozent. Die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of England könnten das Leitzinsniveau doppelt so stark anheben und damit auf 3,00 bzw. 4,00 Prozent.