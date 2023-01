US-Anleihen: Gewinne zum Auftakt

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Dienstag fest in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zur Eröffnung um 0,34 Prozent auf 114,67 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 3,50 Prozent.

Konjunkturdaten deuteten zur Eröffnung auf einen etwas verminderten Lohnauftrieb hin. Der Arbeitskostenindex stieg im Schlussquartal etwas schwächer als im Vorquartal. Der US-Notenbank, deren Zinssitzung in Washington startet, dürfte das zu pass kommen. Für den Zinsentscheid am Mittwochabend wird eine weitere, wenn auch leichte Anhebung des Leitzinses um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Die Obergrenze der Leitzinsspanne läge dann auf 4,75 Prozent. Ob die Leitzinsen danach weiter steigen, ist derzeit fraglich.

Im Handelsverlauf stehen weitere Konjunkturdaten auf dem Programm. Veröffentlicht werden unter anderem Zahlen vom schwächelnden Immobilienmarkt und zur Verbraucherstimmung./bgf/jsl/jha/