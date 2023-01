Verbund: 0,58% Kursanstieg

Mit einem soliden Kursgewinn verabschiedet sich die Verbund-Aktie heute in den Börsenschluss.

Mit einem Schlusspreis von 78,05 € hat die Verbund-Aktie heute 0,58% zu ihrem Vortagesschlusskurs von 77,60 € gutgemacht. Über den Tag legte sie heute 0,45 € zu.

Auf dem Tageshoch hätte man auch 78,65 € für das Papier bekommen können. Nach dem unmerklichen Verlust des Vortages konnten Verbund-Anleger heute also wieder einen guten Gewinn verbuchen. Zumal der gestrige Kursverlust mit lediglich -0,13% ja durchaus zu verschmerzen war. Auch das heutige Plus ändert am längerfristigen Abwärtstrend nichts: Innerhalb von 12 Monaten ging es für die Verbund-Aktie um dramatische -17,45% abwärts.