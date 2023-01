Den heutigen Börsentag bei Zumtobel Group hätte man sich sparen können.

Bei spärlichem Handelsvolumen tat sich heute nicht viel. Die überschaubare Anzahl an Trades konnte am Aktienkurs nichts ändern. Die Aktie schloss genau so, wie sie gestartet war, bei 7,30 €.

Der Tiefstpreis notierte heute bei 7,21 €, der Tageshöchstkurs wurde bei 7,31 € erreicht.