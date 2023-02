Amazon.com - Vor den Zahlen: Diese Zone sollten Sie kennen!

Im Vorfeld der Quartalszahlen am kommenden Donnerstag lohnt sich ein Blick auf den langfristigen Monatschart der Amazon-Aktie. Trotz der Korrektur seit November 2021 und einem Kurseinbruch um mehr als 100 USD ist der im Jahr 2001 etablierte Aufwärtstrendkanal (untere Begrenzung akt. bei 70,19 USD) weiterhin intakt. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die beschriebene Korrektur den RSI auf den niedrigsten Stand seit Beginn des Jahrtausends gedrückt hat. Beim trendfolgenden MACD steht sogar der tiefste Stand der Historie zu Buche. Charttechnisch war das „reversal“ vom Januar – nach einem neuen Verlaufstief (81,44 USD) – wichtig. Damit kratzt der Titel an der horizontalen Widerstandszone aus den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten zwischen 101,50/102,52 USD, welche durch die 50%-Korrektur der Aufwärtsbewegung seit 2014 (101,40 USD) zusätzlich untermauert wird. Eine nachhaltige Rückeroberung dieser Hürden würde die charttechnische Ausgangslage deutlich entspannen. Eine interne Trendlinie (akt. bei 121,11 USD) definiert im Erfolgsfall das nächste Erholungsziel.

Amazon.com (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Amazon.com

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.