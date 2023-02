Bühler Management AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Bühler Management AG: Erinnerung - Bühler lädt am 14. Februar 2023 zur Bilanzmedienkonferenz - und zeigt seine Megacasting-Lösungen für die Automobilindustrie



01.02.2023 / 08:00 CET/CEST





Gemeinsam die Wirkung beschleunigen: Höhepunkte des Jahres 2022 und Finanzergebnisse

Erinnerung - Bühler lädt am 14. Februar 2023 zur Bilanzmedienkonferenz - und zeigt seine Megacasting-Lösungen für die Automobilindustrie



Sehr geehrte Medienschaffende

Gerne erinnern wir Sie an die bevorstehende Medienkonferenz am 14. Februar 2023. Wenn Sie sich bereits angemeldet haben, ignorieren Sie diese Erinnerung bitte.



Wir freuen uns, Sie zu unserer jährlichen Bilanzmedienkonferenz am 14. Februar 2023 einzuladen. Sie sind herzlich eingeladen, persönlich am Hauptsitz von Bühler in Uzwil, Schweiz, teilzunehmen (10:00 MEZ, vor der Pressekonferenz wird eine Tour durch das Customer Center stattfinden) oder online (10:45 Uhr MEZ), da es sich um eine hybride Veranstaltung handelt.

Fokus auf Megacasting für die Automobilindustrie

Einer der Höhepunkte des Jahres 2022 waren die Erfolge von Bühler im Bereich Druckguss. Die weltweite Automobilindustrie befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, angetrieben durch die Notwendigkeit einer nachhaltigeren Mobilität, einschliesslich Elektrofahrzeugen. Ein daraus resultierender Trend ist Megacasting, die Herstellung grosser Karosserieteile aus Aluminium, um die Komplexität der Fertigung zu reduzieren, was zu Kosteneinsparungen und einer geringeren Umweltbelastung führen kann. Megacasting wird von vielen Automobilherstellern als bahnbrechend angesehen und reduziert die Komplexität in der Produktion, da zwischen 70 und 100 Blechteile durch ein einziges Druckgussteil ersetzt werden können. Mit seinen Megacasting-Lösungen ist Bühler ein Vorreiter in der Druckgussindustrie. Als erster europäischer OEM (Original Equipment Manufacturer) hat Volvo die Einführung von Megacasting-Lösungen mit Bühler als Technologiepartner angekündigt.

Bühlers jährliche Bilanzpressekonferenz (Hybrid-Event)

Wann: Dienstag, 14. Februar 2023, um 10:45 Uhr (MEZ)

Ort: Persönlich am Hauptsitz von Bühler in Uzwil, Schweiz, und online

Programm:

10:00 - 10:45 Uhr

Begrüssung und Tour durch das Customer Center (Für Teilnehmende vor Ort) Burkhard Böndel, Head of Corporate Communications 10:45 - 12:30 Uhr Medienkonferenz Begrüssung durch den CEO CEO Stefan Scheiber Finanzergebnisse CFO Mark Macus Höhepunkte 2022 CEO Stefan Scheiber Zusammenfassung & Ausblick CEO Stefan Scheiber Megatrend «Megacasting» und wie er

die Automobilindustrie verändert CEO Advanced Materials

Samuel Schär

12:35 - 13:30 Uhr



13.30 Uhr (optional) Fragerunde

Mittagessen





Führungen: Die Casting Application Center und Pasta Application Center

Führung am Nachmittag (optional): Die Journalistinnen und Journalisten, die persönlich an der Pressekonferenz in Uzwil teilnehmen, können nach dem Mittagessen um 13.30 Uhr MEZ an einer Führung durch das Die Casting Application Center und das Paste Application Center teilnehmen. Die Führungen dauern jeweils rund 15 Minuten.

Bitte melden Sie sich bis spätestens Freitag, 3. Februar 2023, über die untenstehenden Links an.



Registrieren Sie sich für die Online-Teilnahme.



Registrieren Sie sich für eine persönliche Teilnahme (am Hauptsitz von Bühler in Uzwil, Schweiz).



Die Präsentationen werden auf Englisch gehalten

Die Aufzeichnungen werden Ihnen nach der Medienkonferenz zur Verfügung gestellt.

Wir freuen uns darauf, Sie am 14. Februar 2023 zu treffen.

Mit freundlichen Grüssen



Das Bühler Media Relations Team

media.relations@buhlergroup.com

Medienkontakte:

Burkhard Böndel, Head of Corporate Communications

Bühler AG, 9240 Uzwil, Schweiz

Telefon: +41 71 955 33 99

Mobil: +41 79 515 91 57

E-Mail: burkhard.boendel@buhlergroup.com

Dalen Jacomino Panto, Media Relations Manager

Bühler AG, 9240 Uzwil, Schweiz

Telefon: +41 71 955 37 57

Mobil: +41 79 900 53 88

E-Mail: dalen.jacomino_panto@buhlergroup.com

Katja Hartmann, Media Relations Manager

Bühler AG, 9240 Uzwil, Schweiz

Mobil: +41 79 483 68 07

E-mail: katja.hartmann@buhlergroup.com

Über Bühler

Bühler verfolgt das Ziel, Innovationen für eine bessere Welt zu schaffen. Dabei berücksichtigt das Unternehmen die Bedürfnisse von Wirtschaft, Mensch und Natur. Als wichtiger Partner für die Lebensmittel- und Mobilitätsindustrie hat sich Bühler verpflichtet, bis spätestens 2025 multiplizierbare Lösungen anzubieten, die den Energie- und Wasserverbrauch sowie den Abfall in den Wertschöpfungsketten seiner Kundinnen und Kunden um jeweils 50 Prozent reduzieren. Milliarden Menschen kommen täglich mit Technologien von Bühler in Kontakt, um ihren Grundbedarf an Lebensmitteln und Mobilität zu decken. Zwei Milliarden Menschen essen täglich Lebensmittel, die auf Anlagen von Bühler hergestellt wurden. Eine Milliarde Menschen reisen in Fahrzeugen, deren Teile mit Technologien von Bühler produziert wurden. Unzählige Menschen tragen Brillen, benutzen Smartphones und lesen Zeitungen und Zeitschriften. Sie alle werden mit Prozesstechnologien und -lösungen von Bühler hergestellt. Dank dieser globalen Relevanz ist Bühler in der einzigartigen Lage, die heutigen Herausforderungen in nachhaltige Geschäftsfelder zu verwandeln. Bühler trägt dazu bei, die Welt sicher zu ernähren. Und das Unternehmen leistet seinen Beitrag zum Klimaschutz, indem es Lösungen herstellt, die zu energieeffizienteren Autos, Gebäuden und Anlagen führen.

Bühler investiert bis zu 5% des Umsatzes in Forschung und Entwicklung. Im Jahr 2021 erwirtschafteten rund 12'500 Mitarbeitende einen Umsatz von 2,7 Milliarden Schweizer Franken. Das Schweizer Familienunternehmen ist weltweit in 140 Ländern tätig und hat ein globales Netzwerk von 103 Servicestationen, 30 Produktionswerken und Anwendungszentren an 24 Standorten.

www.buhlergroup.com