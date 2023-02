DAX Ausblick: Nach der Fed und EZB ist vor den US-Arbeitsmarktdaten

Das Frankfurter Börsenbarometer (Deutschland 40) bewegt sich wenige Stunden vor der Zinssatzentscheidung (20:00 Uhr) mit 15.140 Punkten nicht vom Fleck. Die Sorge vor unerwünschten Nebenwirkungen ist groß. Zudem blicken Börsianer auf die Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten am Freitagnachmittag (14:30 Uhr). Indes nähren rückläufige Teuerungsraten in der Eurozone die Hoffnung auf eine baldige Drosselung des Zinserhöhungstempos durch die EZB.

ADP-Daten geben ersten Vorgeschmack auf US-Arbeitsmarktdaten ab

Die ADP-Daten haben am Mittwochnachmittag einen ersten Appetizer auf die am Freitag anstehende Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten (Non-Farm Payrolls) abgegeben. Mit 106.000 Einheiten enttäuschten die Zahlen die Erwartungen in Höhe von 178.000. Im Dezember wurde noch eine Beschäftigungsänderung in Höhe von 235.000 ausgewiesen.

Ökonomen rechnen bei den sogenannten NFPs mit einem Stellenplus von 185.000 und folgerichtig damit, dass der Jobmarkt an positiver Dynamik verliert. Im Monat zuvor wurden außerhalb der Landwirtschaft 223.000 neue Stellen geschaffen.