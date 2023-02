DAX: Vor FED-Zinsentscheid hohe Vola

Vor dem zu heute um 20:00 Uhr anstehenden FED-Zinsentscheid und der anschließenden Pressekonferenz zeigen sich beim Deutschen Aktienindex DAX immer wieder Ausreißer zur Oberseite, das Barometer hat aber sichtlich mit der Hürde um 15.150 Punkten zu kämpfen.

Dieses Geplänkel stellt jedoch noch keine nachhaltigen Impulse dar, obwohl dieses Verhalten gewisse Rückschlüsse auf die Marktlage erlaubt zu ziehen. Offenbar wollen die Aktienmärkte weiter hoch und lassen sich nicht von den Notenbanken ausbremsen.

Um allerdings nachhaltige Signale zu setzen, müsste der DAX eine der größeren Kursmarken triggern und auf der Ober- bzw. Unterseite mindestens per Tagesschlusskurs untermauern. Ein Ausbruch über 15.150 Punkte könnte das Barometer an die Jahreshochs bei 15.269 Punkten anknüpfen, darüber an 15.304 Zähler. Auf der Unterseite würde ein Bruch von 14.969 Punkte einen Rückläufer auf 14.818 Punkte bedeuten.

Weitere Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag folgen ab 16:00 Uhr mit den wöchentlichen Rolllagerbeständen und schließlich um 20:00 Uhr mit dem FED-Zinsentscheid. Nur eine halbe Stunde später findet die dazugehörige Pressekonferenz statt, aus der weitere Impulse für die Märkte erwartet werden.