DAX: Zurückhaltend…

Der Deutsche Aktienindex DAX verfolgt weiterhin die Strategie der letzten Tage und übt sich geduldig in seiner Seitwärtsspanne. Währenddessen steigt die Spannung der Anleger in Bezug auf den nächsten FED-Zinsentscheid, einen Tag später den EZB-Zinsentscheid.

Daher sind auch größere Impulse am Mittwoch kaum vom deutschen Leitindex zu erwarten, die Seitwärtsspanne zwischen 15.000 und 15.150 Punkten dürfte in dieser Form weiter fortgesetzt werden. Erst anschließend dürften größere Ausschläge an den Finanzmärkten aufkommen.

Ein bullisches Szenario für den DAX würde sich oberhalb von 15.150 Punkten einstellen, Kurspotenzial an 15.269 und darüber 15.304 Punkte würde dann rasch ermöglicht. Ein bärisches Szenario hingegen sieht unterhalb von 14.969 Punkten einen Rückläufer an 14.818 Punkte vor, darunter auf 14.585 Zähler.

Wie gewohnt steht der erste Tag eines neuen Monats vor dem Hintergrund der Einkaufsmanagerindizes aus dem verarbeitenden Gewerbe, den Anfang macht Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland und die EWU ziehen in der Zeit zwischen 9:15 Uhr und 10:00 Uhr nach. Um 11:00 Uhr meldet sich noch mal die europäische Statistikbehörde mit der europaweiten Arbeitslosenquote zu Wort, zeitgleich werden die europaweiten Verbraucherpreise (Vorabschätzung) bekannt gegeben. Um 13:00 Uhr stoßen die USA mit MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche sowie dem ADP-Arbeitsmarktbericht ex Agrar per Januar um 14:15 Uhr dazu.

Um 20:00 Uhr wird schließlich der FED-Zinsentscheid bekannt gegeben, eine halbe Stunde später erfolgt die dazugehörige Pressekonferenz. Quartalszahlen legen heute unter anderem Meta Platforms, MetLife, T-Mobile US, und American Financial Group vor.