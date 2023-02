Deutsche Anleihen legen zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen in den USA gestiegen. Am Morgen legte der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,23 Prozent auf 137,13 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel auf 2,25 Prozent.

An den Finanzmärkten warten die Anleger auf geldpolitische Beschlüsse der US-Notenbank, die am Abend veröffentlicht werden. Es wird fest mit einer weiteren Zinserhöhung im Kampf gegen die hohe Inflation gerechnet. Allerdings dürften die amerikanischen Währungshüter das Tempo der Zinserhöhungen drosseln und es wird allgemein nur noch ein leichter Zinsschritt um 0,25 Prozentpunkte erwartet.

Vor der Zinsentscheidung in den USA dürften zudem wichtige Konjunkturdaten aus der Eurozone in den Mittelpunkt des Interesses rücken, die ebenfalls für Kursbewegung sorgen könnten. Vor allem die erste Schätzung zur Entwicklung der Verbraucherpreise in der Eurozone steht im Fokus, die am späten Vormittag erwartet wird. Es wird mit einem Rückgang der Inflationsrate im Januar auf 8,9 Prozent gerechnet. "Die vorläufigen Euroland-Inflationszahlen für Januar sollten die Sicht bestätigen, dass die Inflation in der Eurozone den Scheitel überschritten hat", kommentierten Experten der Dekabank./jkr/mis