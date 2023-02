Deutsche Anleihen vor US-Zinsentscheidung wenig verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen führender Notenbanken wenig bewegt. Nachdem die Kurse im frühen Handel zeitweise etwas zulegen konnten, stieg der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future im Mittagshandel nur noch geringfügig um 0,02 Prozent auf 136,85 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,28 Prozent.

An den Finanzmärkten warten die Anleger auf geldpolitische Beschlüsse der US-Notenbank, die am Abend veröffentlicht werden. Es wird fest mit der achten Zinserhöhung in Folge im Kampf gegen die hohe Inflation gerechnet. Allerdings dürften die US-Währungshüter das Tempo der Zinserhöhungen drosseln. Es wird allgemein ein kleiner Zinsschritt um 0,25 Prozentpunkte erwartet.

Am Vormittag war bekannt geworden, dass sich die Inflation in der Eurozone im Januar weiter abgeschwächt hat. Die Inflationsrate betrug 8,5 Prozent und lag unter der Markterwartung. Ökonomen verwiesen aber auf die weiter rekordhohe Kernrate bei der Teuerung - ohne Energie und Lebensmittel - und sahen daher bei der Preisentwicklung in der Eurozone keinen Grund zur Entwarnung.

Nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank werden am Donnerstag die geldpolitischen Beschlüsse der Europäischen Zentralbank (EZB) erwartet. Hier wird im Kampf gegen die hohe Inflation erneut mit einer Erhöhung des Leitzinses um 0,50 Punkte gerechnet./jkr/jha/