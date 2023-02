Deutsche Telekom - Mit 22-Jahres-Hoch

Im schwierigen Investmentjahrgang 2022 zählte die Aktie der Deutschen Telekom zu den absoluten Topperformern im DAX®. Auch das neue Jahr beginnt für den Telekomtitel verheißungsvoll. So gelang der Spurt über die Marke von 20 EUR – gleichbedeutend mit einem neuen Verlaufshoch und dem höchsten Stand seit 2001. Einer unserer Lieblingsansätze, welcher die Faktoren „Momentum“ und „low volatility“ miteinander verknüpft, signalisiert derzeit ebenfalls grünes Licht. Als strategische Kurstreiber dienen darüber hinaus unverändert die große, untere Umkehr der letzten 20 Jahre sowie die seit 2017 ausgeprägte Konsolidierungsflagge (siehe Chart). Interessanterweise halten beide Formationen ein langfristiges Kursziel im Bereich von 25 EUR bereit. Auf dem Weg in diese Region dürften deshalb das Hoch vom November 2001 bei 20,84 EUR, das Tief vom Oktober 1998 bei 21,55 EUR sowie die Tiefs von 2001 bei gut 23 EUR lediglich Etappenziele darstellen. Um die gute Ausgangslage nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, das Hoch vom Juli vergangenen Jahres bei 19,39 EUR nicht mehr zu unterschreiten.

Deutsche Telekom (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Deutsche Telekom

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

