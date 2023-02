Einbußen bei Fabasoft

Die Anleger bei Fabasoft mussten sich heute über ein schlechtes Tagesergebnis ärgern. Ausgehend von 21,30 € bei Börsenstart ging es für Fabasoft heute -0,30 € nach unten. Zu Börsenschluss lag das Wertpapier dann bei 20,65 €. Relativ büßte die Fabasoft-Aktie also -1,43% ein. Aber auch nach oben gab es heute Bewegung. Der Höchstkurs wurde bei 21,35 € erreicht. Die Kursentwicklung bei Fabasoft schien in den letzten beiden Börsentagen unentschlossen und pendelt derzeit auf und ab. Dem heutigen Verlust war gestern ein Plus von -1,41% vorangegangen. Auch wenn Fabasoft den Dienstag noch mit einem Gewinn beschließen konnte, ließ das gleichzeitig erreichte Monatstief von 19,72 € die heutige ernüchternde Kursentwicklung bereits erahnen.

Ein Blick auf die letzten 12 Monate sorgt bei Anlegern für weitere Sorgen: Um ganze -37,89% brach der Aktienpreis der Fabasoft-Aktie ein.