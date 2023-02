EQS-News: Adrenomed ernennt Dr. Stephan Witte zum Chief Medical Officer

EQS-News: Adrenomed AG / Schlagwort(e): Personalie

Adrenomed ernennt Dr. Stephan Witte zum Chief Medical Officer



01.02.2023

Adrenomed ernennt Dr. Stephan Witte zum Chief Medical Officer

Hennigsdorf/Berlin, 1. Februar 2023 – Die Adrenomed AG, ein Unternehmen, das auf die Integrität und Barrierefunktion der Blutgefäße (vascular integrity) fokussiert ist, gab heute die Ernennung von Dr. Stephan Witte zum Chief Medical Officer (CMO) von Adrenomed bekannt. Dr. Stephan Witte verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der klinischen Entwicklung von Arzneimitteln und eine ausgeprägte Expertise in den Indikationen Sepsis und septischer Schock.

Dr. Richard Jones, CEO von Adrenomed, sagte: „Ich freue mich sehr, Dr. Stephan Witte im Team von Adrenomed zu begrüßen. Stephan bringt fundierte Kenntnisse in allen Phasen der klinischen Entwicklung mit und hat bereits erfolgreich globale Entwicklungsprogramme konzipiert und umge­setzt. Adrenomed wird stark von seiner Erfahrung in den Bereichen Sepsis und septischer Schock sowie in weiteren Therapiegebieten profitieren, die er als Experte auf dem Gebiet der Arzneimittel­entwicklung in unser Unternehmen einbringen wird.“

Dr. Stephan Witte, CMO von Adrenomed, fügte hinzu: „Ich bin fasziniert von der Möglichkeit, einer innovativen Therapie gegen septischen Schock zum Durchbruch verhelfen zu können. Für diese sehr schwere Erkrankung, die mit einer hohen Sterblichkeit einhergeht, besteht ein großer medizi­nischer Bedarf. Adrenomed bietet hervorragende Voraussetzungen, um dieses Ziel zu erreichen: einen intelligenten, Biomarker-gesteuerten therapeutischen Ansatz, der sich auf eine solide wissenschaftliche Basis stützt, sowie ein Management, dem der Kampf gegen die Sepsis wirklich am Herzen liegt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Adrenomed, um gemeinsam eine Therapie zu entwickeln, die das Potential hat, den Versorgungsstandard in dieser Indikation grundlegend zu verändern.“

Vor seinem Eintritt bei Adrenomed war Stephan Witte, Ph.D., als Vice President Clinical Science & Operations bei Atriva Therapeutics tätig, einem Biotech-Unternehmen in der klinischen Ent­wicklungsphase, das sich auf antivirale Therapeutika konzentriert. Davor arbeitete er als Vice President Clinical Trials bei Breath Therapeutics. Bei Inotrem, einem auf Entzündungssyndrome spezialisierten Biotech-Unternehmen, war Stephan Witte Head of Clinical Development and Regulatory Affairs und verantwortete die klinische Entwicklung und Zulassungsangelegenheiten für Inotrems Leitsubstanz in der Indikation septischer Schock. Als Gründer und Inhaber von Helion Pharma, einem Beratungsunternehmen für Arzneimittelentwicklung und -zulassung, konzipierte, optimierte und implementierte er für mehrere Biotech- und Pharmaunternehmen deren globale Programme zur Medikamentenentwicklung.

Stephan Witte hält ein Diplom in Chemie und einen Doktortitel in Biologie mit den Schwerpunkten Biochemie und Immunologie der Universität Konstanz. Er absolvierte ein Zusatzstudium in pharmazeutischer Medizin am European Center of Pharmaceutical Medicine (ECPM) in Basel.

Über Adrenomed

Die Adrenomed AG ist ein privat-finanziertes, biopharmazeutisches Unternehmen aus Deutschland mit klinischen Entwicklungsprojekten. Adrenomed verfolgt einen neuen Therapieansatz, um die Integrität und Barrierefunktion der Blutgefäße zu sichern. Diese können bei schweren, bislang unzureichend behandelbaren Erkrankungen durchlässiger werden, so dass es zu lebens-bedrohlichen Ödemen und Schock kommen kann. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und wird von einem Management-Team mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Indikation Sepsis und profundem Wissen in Diagnostik und Wirkstoffentwicklung geführt. Wichtigster Produkt-kandidat des Unternehmens ist der monoklonale, nicht-blockierende Antikörper Adrecizumab (INN: Enibarcimab), der erste Vertreter einer neuen Therapieklasse, der auf das vasoprotektive Peptid Adrenomedullin, einen wesentlichen Regulator der Gefäßintegrität, abzielt. Adrecizumab hat eine Biomarker-gesteuerte, doppelblinde, Placebo-kontrollierte, randomisierte, multizentrische Proof-of-Concept Phase II-Studie mit 301 Patienten in der Indikation septischer Schock erfolg-reich beendet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.adrenomed.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.

