EQS-News: La Française Group: Vorerst ist die EZB entschlossen, ihren Kurs beizubehalten. Ungewissheit besteht nach der Februar-Sitzung.

EQS-News: La Française Group / Schlagwort(e): Marktbericht/Prognose

La Française Group: Vorerst ist die EZB entschlossen, ihren Kurs beizubehalten. Ungewissheit besteht nach der Februar-Sitzung.



01.02.2023 / 15:06 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Vorerst ist die EZB entschlossen, ihren Kurs beizubehalten. Ungewissheit besteht nach der Februar-Sitzung. Von François Rimeu, Senior Strategist, La Française AM Es wird allgemein erwartet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinssätze auf der Februar-Sitzung um 50 Basispunkte (Bp) anheben wird. Unsere Erwartungen: Wir gehen davon aus, dass die EZB ihre Zinssätze um 50 Basispunkte anheben wird, wodurch der Einlagensatz auf 2,5 % und der Refi-Satz auf 3,0 % steigen wird.

Der EZB-Rat dürfte bekräftigen, dass die Zinssätze nach wie vor ein ausreichend restriktives Niveau erreichen und lange genug auf diesem bleiben müssen, um die Inflation zeitnah auf das 2%-Ziel zu senken.

Wir gehen davon aus, dass EZB-Präsidentin Christine Lagarde den Ansatz zur geldpolitischen Anpassung von Sitzung zu Sitzung bekräftigen wird. Sie wird wohl darauf hinweisen, dass das Tempo der geldpolitischen Straffung auf der März-Sitzung aufgrund aktualisierter Wirtschaftsprognosen neu bewertet werden wird.

Christine Lagarde wird voraussichtlich nicht erneut bekräftigen, dass „auf Basis der Informationen, die uns heute vorliegen, eine weitere Zinserhöhung um 50 Basispunkte auf unserer nächsten Sitzung zu erwarten ist“.

Wir erwarten, dass die EZB die Einzelheiten der quantitativen Straffung bekannt geben wird. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der EZB-Rat höchstwahrscheinlich versuchen wird, eine klare Kommunikation beizubehalten, um zu verhindern, dass die Inflationserwartungen entankert werden. Angesichts der sinkenden Energiepreise, des steigenden Euro und einer beunruhigenden Studie zur Kreditvergabe der Banken wird es jedoch schwierig sein, diese Botschaft auch auf der nächsten Sitzung im März zu vertreten. Wir gehen davon aus, dass die Zinssätze nach der Sitzung in dieser Woche sinken werden. Pressekontakt Heidi Rauen +49 69 339978 13 | hrauen@dolphinvest.eu Disclaimer Dieser Kommentar dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken und ist nicht als Prognose, Research-Produkt oder Anlageberatung gedacht und sollte auch nicht als solche verstanden werden. Er stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot, eine Aufforderung oder eine Empfehlung dar, in bestimmte Anlagen zu investieren oder eine Anlagestrategie zu verfolgen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die von der La Française Gruppe geäußerten Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Diese Meinungen können von denen anderer Anlageexperten abweichen. Herausgegeben von La Française AM Finance Services mit Hauptsitz in 128 boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich, einem von der Autorité de Contrôle Prudentiel als Wertpapierdienstleistungsunternehmen regulierten Unternehmen, Nr. 18673 X, einer Tochtergesellschaft von La Française. La Française Asset Management wurde von der AMF unter der Nr. GP97076 am 1. Juli 1997 zugelassen.

01.02.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com