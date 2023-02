EQS-News: Precisis erhält TOP 100-Siegel

Emittent / Herausgeber: PRECISIS GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

01.02.2023 Erfolgreiche Teilnahme am Innovationswettbewerb / Ranga Yogeshwar gratuliert dem Unternehmen im Juni Heidelberg – Die Precisis GmbH aus Heidelberg, Entwickler des weltweit ersten minimalinvasiven Gehirnschrittmachers EASEE®, hat mit ihren Innovations-Qualitäten überzeugt und deshalb das TOP 100-Siegel 2023 erhalten. Diese Auszeichnung bekommen nur besonders innovative mittelständische Unternehmen. Am 23. Juni wird Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar Precisis bei der Preisverleihung in Augsburg persönlich zu diesem Erfolg gratulieren. Yogeshwar begleitet als Mentor den Innovationswettbewerb TOP 100. Der Wettbewerb basiert auf einem wissenschaftlichen Auswahlverfahren. Im Auftrag von compamedia, dem Ausrichter des Vergleichs, untersuchten der Innovationsforscher Prof. Dr. Nikolaus Franke von der Wirtschaftsuniversität Wien und sein Team Precisis anhand von mehr als 100 Kriterien aus fünf Kategorien: Innovationsförderndes Top-Management, Innovationsklima, Innovative Prozesse und Organisation, Außenorientierung/Open Innovation sowie Innovationserfolg. Besonders wichtig ist dabei, ob die Innovationen eines Unternehmens nur ein Zufallsprodukt sind oder aber systematisch geplant werden und damit in der Zukunft wiederholbar sind (weitere Informationen zu den Prüfkriterien unter www.top100.de/pruefkriterien). Precisis zählt zum ersten Mal zu den Top-Innovatoren. Die Firma ist auf die Entwicklung innovativer Neurostimulationsgeräte spezialisiert. Das gut 20-köpfige Team hat ein gemeinsames Ziel: Intelligente Gehirnschrittmacher der nächsten Generation auf den Markt zu bringen, um damit PatientInnen mit funktionalen Gehirnerkrankungen eine bessere Lebensqualität zu ermöglichen. Die gerade erlangte CE-Zertifizierung für den minimalinvasiven Gehirnschrittmacher EASEE® ist ein wichtiger Meilenstein. „Wir sind unglaublich stolz, dass die Innovationskraft unseres Teams und unserer Firma durch diese Auszeichnung wertgeschätzt wird“, sagt dazu Chief Technology Officer, Michael Tittelbach. Geschäftsführerin, Dr. Angela Liedler fügt hinzu: „Wir wollen nachhaltig und langfristig innovativ sein, Dafür setzt sich das Management einerseits persönlich ein, andererseits haben wir gemeinsam mit dem Team ein Klima zur Förderung von Innovation geschaffen, in dem neue Ideen willkommen sind und gerne diskutiert werden.“



Michael Tittelbach, CTO „Bei TOP 100 geht es um die Frage, welchen Stellenwert das Innovationsziel im Unternehmen einnimmt“, sagt Prof. Dr. Nikolaus Franke, wissenschaftlicher Leiter des Wettbewerbs. „Dominieren Routinen und Gewohnheiten oder aber ist das Unternehmen in der Lage, Bestehendes zu hinterfragen, kreativ und neu zu denken und erfolgreich am Markt durchzusetzen? Wir analysieren diese Fähigkeit anhand von mehr als 100 Prüfkriterien“, erläutert er.



Weltweit erster minimalinvasiver Gehirnschrittmacher EASEE® ©Precisis GmbH Am 23. Juni kommen in Augsburg alle Top-Innovatoren des Jahrgangs 2023 zur Preisverleihung auf dem Deutschen Mittelstands-Summit zusammen. Dort wird Ranga Yogeshwar ihnen zum Erfolg bei TOP 100 persönlich gratulieren. TOP 100: der Wettbewerb Seit 1993 vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mit 26 Forschungspreisen und über 200 Veröffentlichungen gehört er international zu den führenden Innovationsforschern. Mentor von TOP 100 ist der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der Mittelstandsverband BVMW. Die Magazine manager magazin und impulse begleiten den Unternehmensvergleich als Medienpartner, ZEIT für Unternehmer ist Kooperationspartner. Mehr Infos und Anmeldung unter www.top100.de. Mehr Informationen sowie allgemeines Bildmaterial zum TOP 100-Wettbewerb finden Sie im Internet unter www.top100.de/presse oder per E-Mail an presse@compamedia.de. Weitere Informationen zum ausgezeichneten Unternehmen hält Dr. Isabella Mayer für Sie bereit: Ansprechpartner Precisis Dr. Isabella Mayer i.mayer@precisis.de

