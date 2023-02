Insider - Bau von Wolfspeed-Chipwerk im Saarland wird offiziell

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der US-Konzern Wolfspeed will Insidern zufolge im Saarland ein Chipwerk bauen.

Die milliardenschwere Investition soll am Mittwoch angekündigt werden, wie drei Personen mit Kenntnis der Pläne sagten. Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundeswirtschaftminister Robert Habeck reisten dazu ins Saarland, offiziell um zusammen mit der saarländischen Ministerpräsidentin Anke Rehlinger "an einer Veranstaltung zu einem industriepolitischen Projekt im Bereich Mikroelektronik teilnehmen". Weitere Details wurden nicht genannt. Die neue Fabrik soll auf dem Gelände eines ehemaligen Kohlekraftwerks in Ensdorf entstehen. Einem Bericht des "Handelsblatt" zufolge beteiligt sich der deutsche Autozulieferer ZF mit einem Minderheitsanteil an dem Projekt. Geplant sei auch ein gemeinsames Forschungszentrum.

ZF und ein Sprecher der saarländischen Ministerpräsidentin lehnten eine Stellungnahme ab, Wolfspeed war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

