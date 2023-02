Mayr-Melnhof Karton schließt den Mittwoch mit einem Zwölf-Monats-Hoch

Die Anleger bei Mayr-Melnhof Karton konnten sich heute über einen guten beachtlichen Gewinn freuen. Zum Eröffnungspreis von 155,00 € konnte Mayr-Melnhof Karton heute erfreuliche 0,52% zulegen, um bei 154,60 € zu schließen. Aber so gut lief es heute nicht immer, zeitweise notierte der Kurs bei 154,20 €. Die Freude bei Mayr-Melnhof Karton über den Zuwachs an diesem Mittwoch dürfte sich nach dem Minus des Vortages (-0,65%) in Grenzen halten. Trotz der heutigen Gewinne summieren sich die Resultate der letzten zwölf Monate zu einem dramatischen Tag von -13,63% seit dem 02.02.2022.