Ölpreise geben nach - Opec+ will Förderung stabil halten

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch nachgegeben. Am späten Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 84,49 US-Dollar. Das waren 97 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im März fiel um 62 Cent auf 78,23 Dollar.

Etwas belastet wurden die Ölpreise durch gestiegene Rohöllagerbestände in den USA. Die Bestände legten in der vergangenen Woche merklich zu, während Analysten einen Rückgang erwartet hatten. Auch die Vorräte an Benzin und Diesel stiegen.

Das gemeinsame Beobachtungskomittee (JMMC) des Rohölkartells OPEC+ hat sich unterdessen für eine Beibehaltung der bisherigen Fördermenge ausgesprochen. Dies war allerdings bereits so erwartet worden. Der russische Ölminister Alexander Nowak bezeichnete die Lage am Markt als stabil. Es gebe aber viele Unsicherheiten. Er verwies auf die Nachfrageentwicklung aus China, die Inflation und die Zinsentwicklung.

Die US-Notenbank wird am Abend (20 Uhr) ihre geldpolitischen Entscheidungen veröffentlichen. Es wird ein kleinerer Zinsschritt um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Entscheidend dürften Signale für den künftigen Kurs sein. Höhere Zinsen belasten tendenziell die Wirtschaftsentwicklung und damit auch die Ölnachfrage./jsl/bgf/zb