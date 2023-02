Omv gibt nach

Omv geht heute mit einem Minus vom Parkett. Ausgehend von 45,43 € bei Börsenstart ging es für Omv heute -0,39 € nach unten. Zu Börsenschluss lag das Wertpapier dann bei 45,46 €. Relativ büßte die Omv-Aktie also -0,85% ein.

Die Gewinne von gestern wurden heute alle wieder zunichte gemacht, auch wenn zeitweise die zuletzt erreichten Höchstkurse alle überboten wurden.

Dabei sah es zeitweise gut aus für Omv. Der Aktienkurs erreichte heute zwischenzeitlich einen Höchststand von 45,98 € Lange währte die Freude der Omv-Anleger über den Gewinn des Vortages an diesem Mittwoch also nicht. Gestern noch verbuchte die Aktie ein hoffnungsvolles Plus von 0,44%. Die heutigen Verluste summieren sich zu einem dramatischen Zwölf-Monats-Ergebnis von -17,26%.