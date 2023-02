Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu beginnende Debatte über die Wehrpflicht

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu beginnende Debatte über die Wehrpflicht:

"Verteidigungsminister Boris Pistorius hat als neuer Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt schon nach gut einer Woche im Amt öffentlich ausgesprochen, was für alle Verteidigungsminister nach Karl-Theodor zu Guttenberg kein Thema mehr war. Es sei ein Fehler gewesen, die Wehrpflicht auszusetzen. Pistorius ist klug genug, diesen Anstoß für eine Debatte über die Wehrpflicht nicht mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zu verknüpfen. Dies könnte nur noch mehr Ängste in der Bevölkerung schüren. Der Verteidigungsminister begründet es mit der zunehmenden Entfremdung zwischen der Gesellschaft und der Truppe, weil eben nicht mehr an jedem zweiten Küchentisch ein Wehrpflichtiger sitzt. Pistorius weiß aus langer Erfahrung in der Berufspolitik: Solche Debatten können ihre Eigendynamik entwickeln."/be/DP/jha