Rekordsumme: Migranten schicken 58 Milliarden Dollar nach Mexiko

MEXIKO-STADT (dpa-AFX) - Migranten aus Mexiko haben im vergangenen Jahr erneut eine Rekordsumme Geld in ihre Heimat geschickt. Die Rücküberweisungen an ihre Familien lagen bei 58,5 Milliarden US-Dollar (53,5 Mrd Euro), wie die mexikanische Zentralbank am Mittwoch mitteilte. Das war ein Anstieg von 13,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die Geldüberweisungen von Migranten hauptsächlich aus den USA sind einer der wichtigsten Devisenbringer für Mexiko, die zweitgrößte Volkswirtschaft Lateinamerikas. Die Einnahmen aus dem Erdölexport lagen 2022 bei 39 Milliarden US-Dollar.

Die "Banco de México" erfasst die Geldtransfers von den Migranten seit 1995. Jahr für Jahr wird seit 2016 die vorherige Rekordsumme übertroffen. Der Durchschnittswert jeder Überweisung war zuletzt 390 US-Dollar./aso/DP/zb