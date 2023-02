Schlag gegen Korruption - Ex-Selenskyj-Unterstützer im Visier

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Kiew (Reuters) - Mitten im Krieg gegen Russland treiben die ukrainischen Behörden ihren Kampf gegen Korruption im eigenen Land voran.

Bei einer Serie von Razzien durchsuchten Sicherheitsbeamte am Mittwoch auch das Haus des Milliardärs und Unternehmers Ihor Kolomoiskij, eines früheren Unterstützers von Präsident Wolodymyr Selenskyj. Der Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) erklärte, es seien Unterschlagung von mehr als einer Milliarde Dollar in der Ölbranche aufgedeckt worden. Kolomoiskij, der ein Fehlverhalten zurückgewiesen hat, hielt einst Anteile an zwei unter Verdacht stehenden Großkonzernen. Zu den Razzien kam es wenige Tage vor dem EU-Gipfel, bei dem die Ukraine um konkrete Perspektiven für eine Mitgliedschaft bitten dürfte.

"Jeder Kriminelle, der die Dreistigkeit besitzt, der Ukraine gerade in Kriegszeiten zu schaden, muss verstehen, dass wir ihm Handschellen anlegen werden", erklärte der Chef der Sicherheitsdienste, Wasil Maljuk, auf dem Telegram-Kanal des SBU. In den sozialen Medien kursierten Fotos, die offenbar Kolomoiskij in seinem Haus im Beisein eines SBU-Vertreters zeigten. Eine Stellungnahme des 59-Jährigen gab es zunächst nicht.

Kolomoiskij ist einer der reichsten Männer in der Ukraine. Er besitzt eine ganze Reihe von Unternehmen, unter anderem einen der einflussreichsten Fernsehsender des Landes. 2019 unterstützte Kolomoiskij bei der Präsidentenwahl den Wahlkampf Selenskyjs. Dieser war damals Komiker und Präsidenten-Darsteller der Satire-Serie "Diener des Volkes". Ende 2021 und damit wenige Monate vor dem Einmarsch der russischen Streitkräfte ging die Regierung Selenskyjs gegen einflussreiche Oligarchen in der Ukraine vor. Selenskyj wurde jedoch vorgeworfen, nicht entschlossen genug Maßnahmen gegen seinen ehemaligen Unterstützer ergreifen zu können.

SELENSKYJ VERSPRICHT MEHR TRANSPARENZ

In seiner allabendlichen Ansprache hatte Selenskyj weitere Anti-Korruptionsmaßnahmen angedeutet, die rechtzeitig vor dem EU-Gipfel am Freitag erfolgen sollten. "Wir bereiten neue Reformen in der Ukraine vor", sagte der Präsident. "Reformen, die die soziale, juristische und politische Realität in vielerlei Hinsicht verändern werden, sie menschlicher, transparenter und effektiver machen werden."

Am Mittwoch wurde auch das Haus von Arsen Awakow durchsucht, der von 2014 bis 2021 als Innenminister für die ukrainische Polizei zuständig war. Es werde gegen Personen vorgegangen, "die die Sicherheit des Staates auf verschiedenen Ebenen" gefährdeten, erklärte der SBU und kündigte weitere Informationen in den kommenden Tagen an. Die Unterschlagungen will der SBU bei dem Ölriesen Ukrnafta und dem Raffineriekonzern Ukrtatnafta aufgedeckt haben.

Die Generalstaatsanwaltschaft teilte mit, das Top-Management von Ukrtatnafta stehe unter Verdacht und sei darüber informiert worden. Dasselbe gelte für einen ehemaligen Energieminister, einen früheren Vize-Verteidigungsminister und weitere Personen. Razzien gab es auch bei Steuer-Einrichtungen.

Die USA hatten Kolomoiskij 2021 wegen "Beteiligung an Korruption in erheblichem Ausmaß" mit Sanktionen belegt. Die US-Behörden warfen ihm und einem Geschäftspartner vor, gestohlenes Geld über die USA gewaschen zu haben. Westliche Geberländer haben immer wieder darauf gedrungen, dass die jahrelangen Rechtsstreitigkeiten mit Kolomoiskij gelöst werden müssen.

Die jüngsten Maßnahmen unterstreichen, wie die Ukraine versucht, ihren Ruf als einer der korruptesten Staaten der Welt loszuwerden. Umfangreiche Militär- und Finanzhilfen im Krieg gegen Russland haben den Druck auf Selenskyj in diesem Zusammenhang zuletzt weiter erhöht.

(Bericht von Tom Balmforth und Olena Harmash, geschrieben von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)