UMICORE - Kommt die GreenTech-Aktie wieder in Fahrt?

Umicore S.A. - WKN: A2H5A3 - ISIN: BE0974320526 - Kurs: 34,200 € (XETRA)

Nach dem bullischen Reversal im Herbst kam es zu einer Kurserholung bis in den Bereich des EMA200, bevor im November die trendlose Marktphase startete. Diese dauert nach wie vor an. Im gestrigen Handel wurde die Unterkante der Seitwärtsrange bei 33,00 - 33,20 EUR getestet, von dort aus wurde die Aktie wieder schwungvoll nach oben gezogen. Übrig blieb eine Reversalkerze unter hohen Umsätzen. In einem bullischen Szenario markiert sie einen Wendepunkt und leitet eine neue Trendbewegung ein.

Die Bullen könnten wieder übernehmen

Klettert die Aktie jetzt wieder per Tagesschlusskurs über 35,25 EUR an, sollte die Oberkante der Seitwärtsrange bei 36,47 - 36,73 EUR wieder attackiert werden. Ein Ausbruch darüber könnte größere Kaufsignale liefern, die auch zum Bruch des Horizontalwiderstandes bei 37,48 EUR führen sollte. Anschließend wäre Platz in Richtung 40 und 44,40 EUR.

Auf der Unterseite sollte es nicht nachhaltig unter 33 EUR gehen. Dann könnte die Seitwärtsbewegung eine Topbildung darstellen. Abwärtskorrekturen bis 31,17 oder sogar zurück bis an die Tiefs bei 28,76 EUR wären dann denkbar.

Fazit: Innerhalb der Seitwärtsrange besteht kein akuter Handlungsbedarf, es sei denn man möchte antizyklisch nahe der Rangeunterkante einsteigen. Mit der Vorlage von gestern erhöhen sich die Chancen auf den Start einer Aufwärtsbewegung leicht. Größere Kaufsignale entstehen jedoch erst beim nachhaltigen Überwinden der Hochs der letzten Monate.

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)