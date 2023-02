Verbund schließt mit Plus

Die Anleger bei Verbund konnten sich heute über einen guten beträchtlichen Kursgewinn freuen. Zwischen dem Eröffnungskurs von 78,70 € und dem Preis bei Börsenschluss von 78,50 € lag für die Verbund-Aktie heute ein merkliches Plus von 0,58%. Es wären auch größere Gewinne drin gewesen, für einige Zeit erreichte der Aktienpreis sogar 79,75 €.

Offenbar etabliert sich bei Verbund ein solider Aufwärtstrend. Zumindest knüpfte das heutige Plus nahtlos an dern gestrigen Gewinn von 0,58% an.

Auch das heutige Plus ändert am längerfristigen Abwärtstrend nichts: Innerhalb von 12 Monaten ging es für die Verbund-Aktie um dramatische -16,36% abwärts.