Voestalpine: Plus von 0,79% am Mittwoch

Die Voestalpine-Aktie verabschiedete sich am Ende des heutigen Handelstages mit einem ordentlichen Plus.

Für die Voestalpine-Aktie ging es am heutigen Mittwoch um 0,24 € nach oben. Zu ihrem Eröffnungspreis von 30,40 € legte sie ordentlich 0,79%e zu, um bei 30,64 € zu schließen.

Auf dem Tageshoch hätte man auch 30,76 € für die Aktie bekommen können. Die Freude bei Voestalpine über den Kursanstieg an diesem Mittwoch dürfte sich nach dem Minus des Vortages (-0,91%) in Grenzen halten. Die heutigen Gewinne reichten dann auch, die Zwölf-Monats-Performance der Voestalpine-Aktie wieder ins Plus zu drehen. Dank des heutigen Tages ergibt sich für die letzten 12 Monate ein Gewinn von 0,52%