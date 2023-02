Wienerberger erreicht Jahreshöchststand

Der heutige Mittwoch war ein guter Bösentag für die Wienerberger-Aktie. Insgesamt 0,51% Zugewinn hatte die Wienerberger-Aktie heute zu verzeichnen, nachdem sie bei 27,58 € gestartet war. Absolut legte sie 0,14 € zu, um schließlich 27,64 € zu erreichen.

Viel tiefer als der Preis bei Börsenschluss ging es heute nicht, das Tagestief wurde bei 27,54 € erreicht. Nach oben tat sich hingegen zeitweise viel, der Höchstkurs lag bei 28,04 €.

Offenbar etabliert sich bei Wienerberger ein solider Aufwärtstrend. Zumindest knüpfte das heutige Plus nahtlos an dern gestrigen Gewinn von 0,51% an.

Trotz der heutigen Gewinne summieren sich die Ergebnisse der letzten zwölf Monate zu einem dramatischen Resultat von -15,63% seit dem 02.02.2022.