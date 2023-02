Aussagen von Fed-Chef Powell geben Dax Schub nach vorne

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Wenige Stunden vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) haben Dax-Anleger bei Aktien zugegriffen.

Der deutsche Leitindex eröffnete am Donnerstag 0,7 Prozent höher bei 15.279 Punkten. US-Notenbank Chef Jerome Powell hatte am Mittwoch nach der Zinserhöhung der Fed auf die zurückgehende Inflation hingewiesen und damit Hoffnungen auf eine Drosselung der Zinserhöhungen in den kommenden Monaten geschürt. Nach Einschätzung von Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners dürfte es für die EZB schwierig werden, die Märkte in ähnliche Euphorie zu versetzen. Beim Thema Inflation werde die EZB-Chefin Christine Lagarde wohl zur Vorsicht und vor verfrühtem Optimismus warnen. Eine Anhebung des Leitzins um 50 Basispunkte sei so gut wie sicher.

Gleich drei Dax-Unternehmen legten kurz vor Beginn des Handelstags Zahlen vor. Die Titel von Infineon legten um bis zu 8,1 Prozent zu, nachdem der Halbleiterhersteller seine Gesamtjahresziele erneut anhob. Auch die Aktien von Siemens Healthineers gewannen 3,9 Prozent. Bei der Deutschen Bank konnte das beste Ergebnis seit 15 Jahren die Anleger nicht überraschen. Die Aktien fielen um vier Prozent.

