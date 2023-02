DAX Ausblick: EZB hebt Leitzinsen erwartungsgemäß um 50 Basispunkte an

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am Donnerstag erwartungsgemäß im Umfang von 50 Basispunkten an den berüchtigten Zinsschrauben gedreht und das Niveau auf 3,00 Prozent nach oben angepasst. Alles andere als ein Drehen an den Zinsschrauben in Höhe von einem halben Punkt wäre eine große Überraschung gewesen. Der Kampf gegen die Teuerung wird in den Reihen der EZB offensichtlich weiter ernstgenommen

Für die EZB dürfte es ein Drahtseilakt bleiben, die Inflation nachhaltig zu bekämpfen, ohne den globalen Konjunkturmotor dabei abzuwürgen.

Spätestens nach der Pressekonferenz sollten sich Anleger für die morgige Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten warmlaufen. Der Deutschland 40 verteuert sich am Nachmittaggegenüber dem Vortag um 1,44 Prozent auf rund 15.400 Zähler.

EU-Inflation sinkt zum dritten Mal in Folge -Zinsfantasien schnellen zurück

Die Teuerungsrate ist im Januar zum dritten Mal in Folge gefallen. Bereits am Mittwoch hatte das EU-Statistikamt Eurostat eine Rate von 8,5 Prozent mitgeteilt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Preise im Dezember noch bei 9,2 Prozent, nach dem vorläufigen Rekordhoch von 10,6 Prozent im Oktober.

Das Nachlassen der Preisdynamik nährt in Anlegerkreisen zusehends die Zuversicht, dass der geldpolitische Druck schon bald nachlassen könnte, da die EZB weniger Argumente in den Händen hält, um das Zinsniveau zu forcieren.

Bereits am Mittwochabend hatte der US-Währungshüter Federal Reserve (Fed) die Zinsen um 25 Einheiten auf eine Spanne von 4,50-4,75 Prozent nach oben geschraubt.