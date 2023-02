Dax nach Fed-Entscheid zur Eröffnung höher erwartet

Frankfurt (Reuters) - Wenige Stunden vor dem mit Spannung erwarteten Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank dürfte es am deutschen Aktienmarkt nach oben gehen.

Am Donnerstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Mittwoch hatte er 0,4 Prozent fester bei 15.180 Punkten geschlossen.

Die US-Notenbank Fed hatte am Abend die Zinsen wie von Börsianern erwartet um einen viertel Prozentpunkt auf eine neue Spanne von 4,50 bis 4,75 Prozent angehoben. Die Währungshüter in der Euro-Zone werden nach Meinung der meisten Anleger ebenfalls an der Zinsschraube drehen und den Schlüsselsatz um 0,50 Prozentpunkte erhöhen. Auch die Bank of England tritt am Donnerstag zusammen und dürfte die Zinsen zum zehnten Mal in Folge anheben. Zudem stehen Zahlen zur deutschen Ausfuhrwirtschaft im Dezember und die US-Auftragseingänge der Industrie an.

Die Bilanzsaison nimmt ebenfalls Fahrt auf. Mit Infineon, Deutsche Bank und Siemens Healthineers legen gleich drei Dax-Firmen Zahlen vor. Zudem warten an Europas Börsen unter anderem Siemens Gamesa, BT Group und Shell auf.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.180,74

Dax-Future

15.320,00

EuroStoxx50

4.171,44

EuroStoxx50-Future

4.205,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.092,96 +0,0 Prozent

Nasdaq

11.816,32 +2,0 Prozent

S&P 500

4.119,21 +1,0 Prozent

Asiatische Indizes am Stand Veränderung

Donnerstag

Nikkei

27.404,13 +0,2 Prozent

Shanghai

3.283,04 -0,1 Prozent

Hang Seng

21.989,62 -0,4 Prozent

(Bericht von Anika Ross, redigiert von Hans Seidenstücker. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)