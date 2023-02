EQS-News: GBC AG: Einladung zum 6. International Investment Forum (IIF) - [ONLINE] am 15. Februar 2023

EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges

GBC AG: Einladung zum 6. International Investment Forum (IIF) - [ONLINE] am 15. Februar 2023



02.02.2023 / 11:18 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit laden wir Sie zur Teilnahme am 6. International Investment Forum (IIF) am 15. Februar 2023 ab 09:55 Uhr (MEZ) ein.

Als rein digitale Live-Veranstaltung bietet das International Investment Forum (IIF) ohne Umwege Zugang zu börsennotierten Unternehmen aus Deutschland/Europa/Australien und Nordamerika. Es präsentieren sich Unternehmen aus verschiedensten Branchen wie Industrie, Software, Crypto, Biotech, Rohstoffe, Solar, Energie und anderen Bereichen. Die Unternehmen bieten einzigartige Einblicke in ihre Geschäftsmodelle und die aktuelle Unternehmensentwicklung und stehen allen Anlegern live für Fragen im Chat zur Verfügung.

Bereits zum sechsten Mal seit Start im Jahr 2021 findet das IIF nun statt, das interessierte Investoren mit ausgewählten Unternehmen aus aller Welt zusammenbringt. „Das IIF hat sich bereits hervorragend als internationale Online-Investorenkonferenz etabliert und wird auch in Zukunft interessierte Investoren, Analysten und Journalisten mit Unternehmen komfortabel und einfach zusammenbringen. So haben wir bisher in den IIFs bereits 80 Unternehmen präsentiert und konnten über 2000 Teilnehmer registrieren,“ teilt Manuel Hölzle, Vorstand der GBC AG, als Co-Veranstalter mit.

„Vor allem die weiter wachsende Anzahl professioneller Marktteilnehmer und Medienvertreter beim IIF unterstreicht, dass die Veranstaltung inzwischen einen festen Platz in den Kalendern relevanter Multiplikatoren hat“, so Mario Hose, Geschäftsführer der Apaton Finance GmbH also Co-Veranstalter.

Moderiert wird das IIF wieder durch unsere Analysten der GBC AG Matthias Greiffenberger und Julien Desrosiers.

Es präsentieren sich folgende Unternehmen in 30-minütigen Slots:

Bitte melden Sie sich für das IIF ausschließlich über unsere Website www.ii-forum.com an.

Die Teilnahme ist selbstverständlich kostenfrei.

Wir freuen uns auf Sie!

Das Konferenzteam der GBC AG und Apaton Finance GmbH