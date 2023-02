EQS-News: One Square Advisory Services S.á.r.l.: Deutsche Lichtmiete AG - Sachstandsbericht gegen Nachweis der Anleihegläubigerstellung verfügbar / Information der Anleihegläubiger

EQS-News: One Square Advisory Services S.á.r.l. / Schlagwort(e): Anleihe/Insolvenz

Sachstandsbericht der Insolvenzverwaltung gegen Nachweis verfügbar

Insolvenzverwalter stellt Fehlbestand von 269.035 Leuchten fest, d.h. mehr als 68% aller durch die Deutsche Lichtmiete an Anleger und Direktinvestoren vermarkteten Leuchten sind nicht existent

M&A Prozess: Einstimmige Entscheidung der Gläubigerausschüsse für die gläubigergeführte Fortführungslösung

Umfirmierung der Deutsche Leuchtmittel GmbH in NOVALUM GmbH

Verstärkung der Geschäftsführung durch Herrn Maik Weber

München, 02. Februar 2023 - Der Insolvenzverwalter der Deutsche Lichtmiete AG hat der One Square Advisory Services S.à.r.l. in ihrer Eigenschaft als gemeinsamer Vertreter der Anleihen 2018/2023 (WKN: A2NB9P), 2019/2025 (WKN: A2TSCP) und 2021/2027 (WKN: A3H2UH) einen aktuellen Bericht über den Fortgang des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Deutsche Lichtmiete AG zur Verfügung gestellt. Anleihegläubiger können eine Kopie des Berichts des Insolvenzverwalters gegen Nachweis der Gläubigerstellung durch Übersendung eines aktuellen (Online-)Depotauszuges (nicht älter als 10 Werktage) bei der One Square Advisory Services S.à.r.l. anfordern. Entsprechende Anfragen und Nachweise sind per E-Mail zu richten an



Insolvenzverwalter stellt Fehlbestand von 269.035 Leuchten fest, d.h. mehr als 68% aller durch die Deutsche Lichtmiete an Anleger und Direktinvestoren vermarkteten Leuchten sind nicht existent



Der Insolvenzverwalter hat festgestellt, dass von der Deutschen Lichtmiete in den Zertifikaten teilweise Seriennummern vergeben wurden, obwohl es keine Leuchten mit diesen Seriennummern gab. Herr Hahn begründet dies damit, dass diese Leuchten noch gebaut werden sollten. Von den 430.727 durch die Deutsche Lichtmiete an Anleger und Direktinvestoren vermarkteten Leuchten sind lediglich 161.237 vorhanden. Somit ergibt sich ein Fehlbestand von mehr als 68%.



M&A Prozess: Einstimmige Entscheidung der Gläubigerausschüsse für die gläubigergeführte Fortführungslösung



Seitens der Light Now AG, hinter der die Herren Alexander Hahn und Dr. Gerd Sieger stehen, wurde kein belastbarer Businessplan vorgelegt. Die vorgelegte Planung enthielt sogar ein negatives Eigenkapital. Es gab weder eine Markteinschätzung noch eine Personalplanung. Zudem enthielt das Angebot weder einen Ankauf noch eine Miete der Immobilie in Sandkrug. Auch wurde kein Anwalt für die Erstellung eines Kaufvertrags mandatiert. Ein Finanzierungsnachweis wurde ebenfalls nicht erbracht. Auch vor dem Hintergrund der kritischen Rolle von Herrn Hahn angesichts der Fehlmenge an Leuchten, fassten die Gläubigerausschüsse daher den Beschluss, das Angebot von Light Now AG nicht weiter zu verfolgen.

Stattdessen votierten die Gläubigerausschüsse einstimmig für eine seitens One Square in Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung und Rothschild erarbeitete gläubigergeführte Fortführungslösung. Dazu wurde eine belastbare Planung sowie ein ausgearbeitetes Konzept für die rechtliche Umsetzung vorgelegt. Die Liquidität ist durch Drittmittel gesichert. Das Konzept sieht eine erste Ausschüttung an die Gläubiger im Januar 2024 in Höhe von EUR 3 Mio. vor. Bei Verkauf des Unternehmens fließt der Erlös bis zu einer Höhe von EUR 175 Mio. an die Gläubiger.



Umfirmierung der Deutsche Leuchtmittel GmbH in NOVALUM GmbH



Die Deutsche Leuchtmittel GmbH firmiert in Zukunft unter dem neuen Namen NOVALUMEN GmbH. Für die Kunden und die Investoren der NOVALUMEN ist dies ein deutliches Zeichen, dass sich die Gesellschaft von der Vergangenheit gelöst hat und in neuer Aufstellung und unter neuer Führung in das neue Jahr startet.



Verstärkung der Geschäftsführung durch Herrn Maik Weber



Seit 01. Januar 2023 hat Herr Maik Weber die Geschäftsführung verstärkt und wird als neuer Geschäftsführer die Verantwortung für das gesamte operative Geschäft der NOVALUMEN übernehmen. Herr Weber blickt auf eine lange, erfolgreiche Karriere in der Lichtindustrie zurück. Unter anderem war er 10 Jahre im Osram-Konzern in leitenden Funktionen und zuletzt als Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens der Lichtindustrie tätig.





Kontakt



One Square Advisory Services S.à.r.l.

-Team Deutsche Lichtmiete-

Fax: +49 89 15 98 98 22

lichtmiete@onesquareadvisors.com

www.onesquareadvisors.com



