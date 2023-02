OTS: Heidrick & Struggles GmbH & Co. KG / Heidrick & Struggles übernimmt ...

Heidrick & Struggles übernimmt Atreus, Deutschlands Marktführer für Interim Management München (ots) - - Die Akquisition schafft die Grundlage für ein integriertes Talent- und Führungskräfte-Beratungsangebot für temporäres und permanentes Management - Das Management von Atreus bleibt an Bord - Markenname Atreus bleibt erhalten - Heidrick & Struggles verstärkt mit Atreus seine marktführende Position im wachsenden Bereich für "On-Demand" Führungskräfte und Interimslösungen Durch den erfolgreichen Abschluss der Übernahme hat die börsennotierte Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), ein führender Anbieter von globaler Führungskräfteberatung und On-Demand-Talent-Lösungen mit Hauptsitz in Chicago, 100 Prozent der Anteile von Atreus, den führenden Anbieter für Executive Interim Management in Deutschland mit Sitz in München, erworben. Gemeinsam mit der 2021 übernommenen US-amerikanischen Business Talent Group (BTG), ist Atreus nun Teil des neu gegründeten Unternehmensbereichs On-Demand-Talent von Heidrick & Struggles. Die Akquisition von Atreus stärkt die globale Reichweite und führende Position von Heidrick & Struggles im Marktsegment On-Demand-Talent. Ziel ist es, in den kommenden Jahren in diesem Segment gemeinsam einen Weltmarktführer aufzubauen. Der Kauf von Atreus ist auch eine Investition von Heidrick & Struggles in Deutschland, einen strategisch bedeutenden Markt für das Unternehmen in Europa. "Neben den deutschen Kerngeschäften von Heidrick & Struggles, Executive Search und Leadership Consulting, spielt On-Demand-Talent auf C-Suite-Level eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung von Unternehmen. Wir helfen ihnen dabei, kurzfristig und flexibel benötigte Talente mit spezifischen Fachkenntnissen auf Führungsebene zu gewinnen", sagt Dr. Nicolas von Rosty, verantwortlicher Partner von Heidrick & Struggles Deutschland. "Insbesondere jetzt, in einer Zeit großer Veränderungen und Volatilität können wir unsere Kunden noch besser unterstützen, indem wir ihnen Zugang zu Top-Talenten verschaffen, um Stellen auf Interimsbasis zu besetzen oder Projekte voranzutreiben". Gemeinsam sollen die sich ergänzenden Dienstleistungen zu neuen, integrierten und auf den Kunden zugeschnittenen Lösungen kombiniert werden. Als Teil von Heidrick & Struggles kann Atreus künftig noch internationaler und leistungsstärker agieren. Das aktuelle Atreus-Management unter der Führung der Gründer Dr. Harald Linné und Rainer Nagel bleibt bestehen. "In Zeiten, in denen Unternehmen mit diversen Herausforderungen gleichzeitig umgehen müssen, setzt Atreus vor allem darauf, seinen Kunden die dafür nötige Management-Kapazität an 'storm-proof achievers' in höchster Geschwindigkeit und Flexibilität, national wie international, zur Verfügung zu stellen - und damit maßgeblich zu ihrem Erfolg beizutragen. Die Entscheidung für Heidrick & Struggles ergibt daher aus strategischer Sicht uneingeschränkt Sinn", so Dr. Harald Linné. "Teil von Heidrick & Struggles zu werden, ist die richtige strategische Entscheidung für Atreus und seine Weiterentwicklung. Heidrick & Struggles ist ein Weltmarktführer mit herausragender Vernetzung und einem breitgefächerten Portfolio an Talent- und Führungsberatungsdiensten. Heidrick & Struggles passt genau zu den Ansprüchen, die Atreus dabei an sich und seine Partner stellt", kommentiert Rainer Nagel. Der für seine hohe Qualität bekannte und geschätzte Markenname Atreus bleibt erhalten und steht weiterhin für Interim-Management-Dienstleistungen auf höchstem Niveau. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Über Heidrick & Struggles Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) ist ein führender Anbieter von globaler Führungskräfteberatung und On-Demand-Talentlösungen, der den Bedarf der weltweit führenden Unternehmen an Führungskräften und Beratung deckt. In unserer Rolle als zuverlässiger Berater für Führungskräfte arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um zukunftsfähige Führungskräfte und Organisationen zu entwickeln, indem wir unsere Dienstleistungen und Angebote in den Bereichen Executive Recruitment, Diversity and Inclusion, Leadership Assessment and Development, Organization and Team Acceleration, Culture Shaping und on-demand, independent Talent Solutions zusammenführen. Heidrick & Struggles leistet seit mehr als 65 Jahren Pionierarbeit auf dem Gebiet der Führungskräftevermittlung. Heute bietet das Unternehmen integrierte Talent- und Human-Capital-Lösungen, die unseren Kunden helfen, die Welt zu verändern, one leadership team at a time® www.heidrick.com Über Atreus Die Atreus GmbH (LLC), führender Anbieter für Executive Interim Management in Deutschland, unterstützt Kunden bei der Lösung besonders herausfordernder Veränderungssituationen durch die Vermittlung von erfahrenen Führungskräften für Linien-, Projekt- und Programmmanagementaufgaben. Mit maßgeschneiderten und qualitativ hochwertigen Dienstleistungen bietet Atreus Interim Management Lösungen auf C-Suite-Ebene und mit Relevanz für die C-Suite-Ebene an. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und wird von den Gründern und Geschäftsführern Dr. Harald Linné und Rainer Nagel geleitet. Mit einem Netzwerk von mehr als 15.000 Interim Managern hat Atreus allein im vergangenen Jahr mehr als 400 Projekte für 250 Kunden im In- und Ausland durchgeführt. Pressekontakt: Heidrick & Struggles: Max Hohenberg, mailto:Max.Hohenberg@kekstcnc.com, +49 173 279 1477 Dr. Klaus Westermeier, mailto:info@kwestermeier.de, +49 172 843 3232 Atreus: Frank Wöllstein, mailto:f.woellstein@wbco.de, +49 69 1338 8035, +49 171 489 7487 Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32539/5431232 OTS: Heidrick & Struggles GmbH & Co. KG