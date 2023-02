Pressestimme: 'FAZ' zum Green-Deal-Industrieplan der EU

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' (FAZ) zum Green-Deal-Industrieplan der EU

Die EU öffnet die Geldhähne und steigt in den Subventionswettlauf mit den USA ein. (.) Der Plan soll das Milliardenpaket für grüne Technologien von Präsident Joe Biden kontern. (.) Die Teslas, Northvolts und anderen Unternehmen werden das Geld (der Steuerzahler) dankbar mitnehmen. (.) Dabei ist gar nicht klar, ob der "Inflation Reduction Act" überhaupt zum Massenexodus von Investitionen führt. (.) Aber wo Panik davor regiert, im Rennen um die Zukunftstechnologien zurückzufallen, stört ein nüchternen Blick auf Zahlen nur. So wird es nicht lange dauern, bis die Debatte über den nächsten EU-Schuldenfonds Fahrt aufnimmt. Noch hält sich von der Leyen bedeckt dazu, wie sie den Souveränitätsfonds finanzieren will (.). Sie dürfte abwarten, dass ihr andere den Weg dorthin bereiten. Die Rufe werden schon jetzt immer lauter./yyzz/DP/zb