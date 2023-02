Reißender Absatz von PlayStation 5 stimmt Sony zuversichtlicher

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Tokio (Reuters) - Der Unterhaltungskonzern Sony hat dank des guten Verkaufs seiner PlayStation 5-Spielkonsolen im Weihnachtsgeschäft seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr leicht erhöht. Von Oktober bis Dezember verkaufte Sony 7,1 Millionen Stück der begehrten Konsolen, deren Absatz lange unter den Lieferengpässen von Chips gelitten hatte. Das waren 80 Prozent mehr als im Vorjahresquartal, wie Sony am Donnerstag mitteilte. Der Konzern, der auch im Film- und im Musikgeschäft tätig ist, rechnet nun im Ende März auslaufenden Gesamtjahr mit einem Betriebsgewinn von 1,18 Billionen Yen (8,3 Milliarden Euro) statt wie zuletzt mit 1,16 Billionen.

Im dritten Quartal sank das operative Ergebnis derweil um acht Prozent auf 429 Milliarden Yen. Im Vorjahr hatte noch der Blockbuster-Film "Spider-Man: No Way Home" die Kassen klingeln lassen. Analysten hatten allerdings noch Schlimmeres befürchtet und mit einem operativen Ergebnis von nur 380 Milliarden Yen gerechnet. Der Umsatz legte 13 Prozent auf 3,4 Billionen Yen zu.

